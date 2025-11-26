Totti-Bocchi rischiano il processo per abbandono di minore, Ilary non cede: i punti oscuri e il ruolo della tata

Nuovi elementi emergono in merito a quella sera di maggio che ha indotto Ilary a presentare una nuova denuncia a carico dell'ex e della sua attuale compagna

All’indomani della deflagrazione delle conseguenze scaturite dalla denuncia per abbandono di minore da parte di Ilary Blasi, emergono ulteriori e inquietanti elementi. La Procura avrebbe chiesto l’archiviazione, mentre gli avvocati della conduttrice Mediaset si oppongono. Ergo, la vicenda non si chiude, per Francesco Totti e la sua compagna, Noemi Bocchi la quale risulterebbe indagata secondo Repubblica. Si potrebbe arrivare al processo, dunque.

Totti-Bocchi indagati, Ilary si oppone all’archiviazione

Il focus, da questi ulteriori dettagli, riguarda la figura della tata che avrebbe avuto un rapporto di prestazione occasionale con Totti e la sua compagna, abitando nello stesso stabile. Da quel che avrebbe spiegato e che è stato riportato da Repubblica e le agenzie, avrebbe affermato quanto segue: “Vado ogni tanto a stirare o a fare da baby sitter, mi pagano 10 euro l’ora, ma non è regolare”, ha spiegato la donna all’avvocato Fabio Lattanzi, legale che assiste Ilary Blasi dopo la denuncia a carico dell’ex marito e della nuova compagna che, secondo le accuse, avrebbero lasciato sola in casa la più piccola dei tre figli degli ex coniugi, Isabel.

“Quella sera non ricordo chi mi abbia chiamato, Francesco o Noemi. C’erano tre bambini. Io sono arrivata alle 21, dormivano già e sono andata di sopra a stirare. Non mi risulta che nessuno di loro abbia girato per la casa”.

Il filmato della videochiamata di Ilary alla figlia

Ilary avrebbe registrato una delle lunghe videochiamate effettuate quella sera di maggio, in cui la bambina avrebbe rivelato suo malgrado di essere sola in casa, senza un adulto a sorveglianza e a sua tutela, circostanza che sarebbe avallata da un filmato di circa mezz’ora. Stando alla ricostruzione riportata da Repubblica, avrebbe svelato di non essere con un adulto, il padre o la tata, malgrado la testimonianza della baby sitter invece sostenga il contrario.

Un girato di quasi 30 minuti, depositato, in cui la bimba appare sola, ad eccezione di una comparsata nel video del figlio di Noemi Bocchi (il quale vive nell’appartamento di Roma Nord con la madre e la sorella, ndr) in cui abita anche lo stesso Totti. “Siamo da soli, loro sono andati un attimo a cena”, avrebbe risposto la piccola alla mamma, smentendo di fatto quanto riferito nella ricostruzione del papà e della tata, di rimando.

ANSA

Francesco Totti e Ilary Blasi

La versione della baby sitter e di Totti

Secondo quel che si apprende oggi da questa inchiesta, la signora avrebbe rimarcato il fatto di essere presente, ma al piano di sopra per stirare mentre i ragazzi e la stessa bimba dormivano già al piano inferiore dell’attico, dove abitano insieme e che la bimba frequenta per via del padre.

Una versione che non risulta sovrapponibile del tutto a quella della figlia e dello stesso Totti. Secondo la Procura, Totti e Bocchi avrebbero lasciato da soli i bambini, fra i 7 e gli 11 anni, dalle 21 alle 24 e, soltanto in seguito, avvisati di quanto stava accadendo, si sarebbero preoccupati di chiamare la tata prima che le forze dell’ordine – allertate dalla stessa Blasi – si presentassero alla porta dell’appartamento.

La Procura chiede l’archiviazione, Blasi si oppone

Dicevamo che i pm hanno chiesto l’archiviazione sulle accuse di abbandono di minore, perché non ci sarebbe stato un pericolo concreto per i bambini. Ma Blasi non è dello stesso parere.

Il primo dicembre una maxi-udienza deciderà se confermare o meno la richiesta di archiviazione. “Il tutto è strumentale alla controversia civile”, ha poi concluso l’avvocato di Totti, Gianluca Tognozzi, uno dei legali che assiste l’ex capitano della Roma il quale a marzo dovrebbe definire il divorzio da Blasi. Una fine, forse, delle controversie dai Rolex alla villa del Torrino alla Longarina che hanno visto contrapposti in questi anni l’ex capitano e Ilary.