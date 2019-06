Totti: "Conte l'unico che ho chiamato"

Francesco Totti, nel giorno dell’addio alla Roma, ha parlato anche di allenatori. “L’unico a cui ho telefonato in vista della prossima stagione è stato Antonio Conte, che ci aveva dato l’ok, poi ci sono stati dei problemi e ha cambiato idea. Se fosse venuto lui sarei restato, ma sarei restato anche se mi avessero chiamato prima di prendere il nuovo allenatore e mi avessero interpellato. Personalmente non ho sentito né Mihajilovic, né De Zerbi, né Gattuso, né Gasperini. Fonseca? Io non l’ho scelto, hanno fatto tutto loro” ha puntualizzato.

“Quella di chiamare Claudio Ranieri è una decisione che altri non avrebbero preso. Sarebbe venuto anche a zero. E’ un uomo vero” ha aggiunto riferendosi al dopo Di Francesco.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 14:43