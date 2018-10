Totti, Corona e l’incredibile aplomb di Ilary Blasi

Applausi e commenti positivi da parte di tutta Italia per l’aplomb di Ilary Blasi, la bella showgirl italiana e moglie di Francesco Totti, che è rimasta impassibile nonostante le provocazioni gratuite di Fabrizio Corona. Purtroppo il re dei paparazzi è tornato a piede libero e, di trasmissione in trasmissione, sta tentando di far parlare di sé in tutti i modi, non rispettando quasi mai le regole del politically correct. E così nella giornata di ieri si è presentato nella casa del Grande Fratello Vip per salutare la sua vecchia fidanzata Silvia Provvedi, ma a fare scandalo non è stato l’incontro con una delle due Donatella, quanto le parole poco carine rivolte alla conduttrice Ilary Blasi, apostrofata senza troppi giri di parole come cornuta pochi giorni prima del matrimonio.

La vicenda in questione è sempre la stessa: il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, un avvenimento tra l’altro risalente a 13 anni fa. L’ex capitano della Roma ha persino scritto nel suo libro che le accuse di Fabrizio Corona sono prive di ogni fondamento, eppure il re dei paparazzi ha approfittato di essere in mondovisione per contro-smentire Totti e ribadire il suo pensiero proprio davanti a Ilary Blasi. Indipendentemente da se Totti e Flavia Vento siano stati realmente insieme, la cattiveria di dire certe cose in televisione è totalmente fuori luogo: eppure la mancanza di tatto di Fabrizio Corona è stata direttamente proporzionale alla grande eleganza di Ilary Blasi che è riuscita a non cadere nella trappola del paparazzo, dimostrando ancora una volta che la raffinatezza non si dimostra soltanto con un abito firmato.

SPORTEVAI | 26-10-2018 10:39