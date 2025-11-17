Una data sul calendario che mette la parola fine a una diatriba e un'era mediatica segnata da entrambi, comunque andrà. E che potrebbe vederli risposarsi a breve, secondo i rumors

Nel mezzo di una incresciosa vicenda che vede contrapposti, per questioni condominiali, Francesco Totti al proprietario dell’attico in zona Vigna Stelluti a Roma, ecco emergere la data del divorzio da Ilary Blasi. C’è un circoletto rosso, da fare sul calendario, dunque, in una vicenda annosa, dolorosa – va ribadito – e che potrebbe avere il suo epilogo. Il per sempre capitano della Roma e Ilary si diranno addio, in via definitiva davanti al giudice, 21 marzo 2026. Per quel che verte su ciò che la legge unisce e divide, così sarà. Sul resto, si valuterà.

Separazione Totti-Blasi, c’è la data

Secondo quel che è stato riferito, in primis, dall’edizione odierna de Il Messaggero questo sarà il giorno in cui si consumerà la fine ufficiale del loro matrimonio, anche dal punto di vista legale, nonché l’inizio formale quanto simbolico di una vita che li introduce a un nuovo status, divorziati o liberi, altrimenti. Il per sempre capitano della Roma e la conduttrice non saranno più marito e moglie, chiudendo così una diatriba che dura da circa tre anni e che ha siglato la dissoluzione della Totti-Blasi spa, l’unione in un solo brand della loro unione, della loro società e degli interessi intersecati.

La chiusura di un’epoca bella, quanto articolata, della loro vita comune incominciata quando entrambi giovani e affermati già avevano intrapreso questo percorso con un matrimonio i cui diritti vennero venduti a una nota emittente televisiva. Tanto fosse percepito quale evento e fossero seguiti e amati. E segnato, in autonomia, un’epoca mediatica per meriti separati ma che si reggevano sulla solidità dello stare insieme.

La possibilità effettiva di matrimonio con Bastian Muller

In linea teorica potrebbero dunque liberarsi dai rispettivi obblighi matrimoniali e quindi progettare nuove nozze con i rispettivi compagni. Noemi Bocchi per lui, a sua volta divorziata dall’ex marito Mario Caucci. E Bastian Muller, compagno di Ilary con il quale sarebbe intenzionata, riportava già tempo addietro Chi, a ufficializzare.

La causa Totti-Blasi non è stata e non è, però, banale. Anzi, nel corso di questi mesi i legali avrebbero addebitato responsabilità all’altro coniuge con accuse di infedeltà, con sullo sfondo visure, assegni di mantenimento, la questione della villa del Torrino e della Longarina, l’assegno di mantenimento dei figli, due dei quali oggi maggiorenni.

Per non parlare, poi, di quel che è emerso nella versione di Ilary, complice la produzione di Netflix “Unica” che ha segnato un passaggio chiave anche nella gestione della sua immagine pubblica. Un intreccio continuo, multilivello, complicatissimo eppure semplicissimo da capire per due personaggi che hanno condiviso un tratto ventennale di vita.

Le nuove nozze, quando e perché?

Forse questo nuovo capitolo più che aprire all’eventualità di nuove nozze, per uno o per entrambi, potrebbe fornire il presupposto a una soluzione conciliatoria, essenziale ma positiva per gli ex che attraversano fasi delicate. Totti, dalla sua, sarebbe entrato in conflitto con il proprietario dell’immobile dove risiede da quando non vive più al Torrino, nella sua villa, per trasferirsi a Roma Nord in un appartamento che potesse ospitare lui, la compagna e i figli (anche lei è già madre di due ragazzi).

Il mancato pagamento delle spese legate a una infiltrazione, l’atteggiamento da parte della proprietà e le beghe condominiali scaturite avrebbero indotto l’ex capitano giallorosso a valutare quel pensiero costante.

Ritorno alle origini per Totti

Lasciare quell’attico per trovare una nuova casa magari vicino alla sua famiglia con i quali condivide un legame profondissimo e duraturo – oltre che per la Totti Soccer School – e che hanno scelto, come lui, una zona residenziale poco distante dall’EUR.

Ora è tempo di cambiare. E quel giorno indicato con precisione potrebbe costituire, davvero, il primo giorno di una nuova esistenza per entrambi. Con o senza nozze con Bastian Muller.