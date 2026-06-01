Francesco Totti e Ilary Blasi, la scelta delle due feste separate per la comunione della figlia Isabel

Non c’è altro che una distanza incolmabile, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quel poco che è trapelato, all’indomani dell’ultima udienza per il divorzio tra gli ex coniugi l’epilogo sembra inevitabile oltre che evidente. Anche la Prima Comunione della loro terzogenita, la piccola Isabel, si è celebrata nel calore e nell’affetto dei suoi genitori ma con due feste separate, a rimarcare che la differenza di visione è inconciliabile. La famiglia rimane, però e per adesso le occasioni di incontro saranno più esigue e ridotte al minimo indispensabile. Così la festa per Isabel si è consumata in due luoghi diversi, in ore differenti e con da una parte Ilary Blasi, Bastian Muller, Cristian con Melissa Monti e Chanel mentre poi Francesco Totti con Noemi Bocchi, i suoi due figli e gli altri parenti e amici hanno celebrato con un evento a parte il sacramento.
- La doppia festa per Isabel, Ilary e Totti separati
- Dall'agriturismo alla villa panoramica
- Doppia festa come linea
La doppia festa per Isabel, Ilary e Totti separati
Sabato 30 maggio, dopo la cerimonia religiosa avvenuta alla presenza degli amici e delle loro famiglie, in una parrocchia romana, la giornata si è suddivisa in una lunga serie di festeggiamenti per la bambina, che ha preso parte alla festa organizzata dalla mamma alla presenza del suo compagno, dei fratelli maggiori Cristian (con la fidanzata) e Chanel, le sorelle e i genitori di Ilary con le rispettive famiglia in un agriturismo romano molto noto e frequentato evidentemente anche dai Blasi, a nord della Capitale.
Su Instagram, la festa seguita alla Prima Comunione di Isabel è stata documentata con foto e video che hanno mostrato un allestimento dedicato, sui toni del lilla e del glicine per la bambina che ha compiuto nove anni e che ha poi posato per gli scatti ricordo con la mamma e i suoi ospiti, in un contesto bucolico.
Lo stesso account ufficiale dell’agriturismo biologico, Poggio dei Cavalieri, ha pubblicato nella mattinata del 1° giugno le immagini dell’allestimento per la festa dedicata alla piccola Totti.
Dall’agriturismo alla villa panoramica
Alla sera, poi, l’evento organizzato dal papà che ha deciso di far organizzare una cena su un rooftop di Casina Valadier, da cui si ammira una Roma superba. La compagna dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, nel corso della serata ha pubblicato alcuni scatti che documentano allestimento, chi fosse presente e i momenti più intensi della riunione delle persone care di parte paterna per esprimere vicinanza e affetto nei riguardi della bimba. Una condivisione social che ha schiacciato le critiche che incominciavano a generarsi dalla mancanza nelle foto ricordo proprio di papà Totti, il quale aveva preso parte a un evento all’estero di glorie del calcio pochi giorni prima.
Doppia festa come linea
La doppia festa, che si intuisce dalla modalità di pubblicazione e di copertura dei social, è avvenuta a qualche giorno di distanza dall’udienza, sottolineando i momenti di ricerca di una dimensione di totale serenità per esprimere calore e amore nei confronti di Isabel da parte di tutte le persone presenti nella sua vita. Un desiderio comprensibile dopo la tensione che si è consumata nel corso della separazione e che è stata testimoniata da un crescendo ormai noto, di certo doloroso per entrambi gli ex e la loro famiglia. A differenza di quanto accaduto per i 18 anni di Chanel, fresca vincitrice di Pechino Express con Filippo Laurino, figlio della manager di Blasi e Michelle Hunziker tra gli altri, Ilary e Totti hanno preferito esternare il loro affetto e accogliere i rispettivi ospiti in due eventi distinti, sebbene non dislocati a molta distanza uno dall’altro.
Ilary alla presentazione del GF Vip
Nel procedimento, da quel che è stato riportato all’indomani dai quotidiani, restano ancora da definire gli aspetti economici e patrimoniali, oltre alle questioni legate ai figli e al mantenimento, che hanno accompagnato tutta la fase giudiziaria, ovvero lunga saga legale che prosegue e che sta assumendo i contorni di una storia giunta alla fine. Senza appello, almeno per ora.