Francesco Totti e Ilary Blasi, la scelta delle due feste separate per la comunione della figlia Isabel

Non c’è altro che una distanza incolmabile, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quel poco che è trapelato, all’indomani dell’ultima udienza per il divorzio tra gli ex coniugi l’epilogo sembra inevitabile oltre che evidente. Anche la Prima Comunione della loro terzogenita, la piccola Isabel, si è celebrata nel calore e nell’affetto dei suoi genitori ma con due feste separate, a rimarcare che la differenza di visione è inconciliabile. La famiglia rimane, però e per adesso le occasioni di incontro saranno più esigue e ridotte al minimo indispensabile. Così la festa per Isabel si è consumata in due luoghi diversi, in ore differenti e con da una parte Ilary Blasi, Bastian Muller, Cristian con Melissa Monti e Chanel mentre poi Francesco Totti con Noemi Bocchi, i suoi due figli e gli altri parenti e amici hanno celebrato con un evento a parte il sacramento.

La doppia festa per Isabel, Ilary e Totti separati

Sabato 30 maggio, dopo la cerimonia religiosa avvenuta alla presenza degli amici e delle loro famiglie, in una parrocchia romana, la giornata si è suddivisa in una lunga serie di festeggiamenti per la bambina, che ha preso parte alla festa organizzata dalla mamma alla presenza del suo compagno, dei fratelli maggiori Cristian (con la fidanzata) e Chanel, le sorelle e i genitori di Ilary con le rispettive famiglia in un agriturismo romano molto noto e frequentato evidentemente anche dai Blasi, a nord della Capitale.

Su Instagram, la festa seguita alla Prima Comunione di Isabel è stata documentata con foto e video che hanno mostrato un allestimento dedicato, sui toni del lilla e del glicine per la bambina che ha compiuto nove anni e che ha poi posato per gli scatti ricordo con la mamma e i suoi ospiti, in un contesto bucolico.