L’ex capitano della Roma si lancia in una nuova avventura: sarà advisor della proprietà di una delle due nuove società di pallacanestro della capitale. E c’è l’ex Lazio come supporto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Dal calcio al basket. Quando si parla di sport Francesco Totti è sempre in prima linea, le magie che ha fatto su un campo da calcio restano indimenticabili ma ora l’ex capitano vuole mettere la sua immagine e la sua esperienza al servizio di nuove avventure, come quella della Maxima Roma, una delle due nuove società di basket della capitale.

Il ruolo di Francesco Totti

Una nuova avventura, sicuramente stimolante e forse neanche facile. Francesco Totti ha deciso di accettare la sfida della Maxima Roma, una delle neonate società di pallacanestro della capitale, come advisor della proprietà per la quale sarà anche delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corparate Social Responsability. L’ex capitano giallorosso diventa così il nuovo volto di un club che punta a farsi spazio in Italia ma che sin dalla sua nascita ha come dichiarato obiettivo quello di provare a inserirsi nel nuovo progetto NBA Europe.

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Le parole del “Pupone”

Una sfida avvincente quella di Francesco Totti che racconta così questo nuovo progetto: “Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accentando una nuova sfida. Il ruolo e soprattutto il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. Vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi”. Insieme a lui nelle vesti di testimonial va a formare una “strana alleanza” con Ciro Immobile, bandiera della Lazio che ha appena dato l’addio al calcio giocato.

Le ambizioni della Maxima Roma

La Maxima Roma nasce dalle “ceneri” della Pallacanestro Trieste con il trasferimento del titolo nella capitale. Il principale fautore di questo nuovo progetto è il presidente esecutivo Paul Matiasic che ha puntato su Richard Lawrence Perna come uomo cardine al vertice del CdA della società. La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Matteo Cotelli nel ruolo di capo allenatore. La sfida iniziale è quella di vincere i favori del pubblico romano con il confronto diretto con la BC Roma SPQR. La scelta di puntare su Totti come volto del club potrebbe essere la carta vincente per arrivare anche gli appassionati di calcio.