14-01-2023 09:17

Si torna a parlare dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della vicenda che lo vede coinvolto in un’indagine dell’Antiriciclaggio.

Nell’edizione odierna de La Verità, riportata da Open, spuntano nuove indiscrezioni sull’ormai noto amico di Totti “D.M” e su una serie di auto di lusso sulle quali gli inquirenti vogliono fare chiarezza.

Chi è D.M. e cosa sappiamo fino ad ora

La vicenda già così è molto intricata e presenta una gran quantità di numeri e di cifre alle quali potrebbe essere complicato star dietro. DM. era stato portato alla luce sempre da La Verità, e si tratterebbe di un amico intimo di Totti (all’inizio indicato come un dipendente del Ministero del’Interno, ma ora sembra sia un poliziotto) al quale l’ottavo Re di Roma avrebbe prestato cifre considerevoli nel corso degli anni, nelle ipotesi delle autorità destinati alle scommesse.

Questo D.M. aveva ricevuto due bonifici da Totti, uno di 160 mila e uno da 80 mila, senza averli ancora restituiti. Lo stesso diretto interessato si augurava che Totti non li chiedesse indietro. Curioso il fatto che dalle causali si tratti di un “prestito infruttifero dovuto a legami tra le parti”.

Inoltre, sempre questo D.M. aveva sostenuto di aver chiesto del denaro in prestito a Totti solamente per necessità, ma di non averlo ancora speso, coi soldi che sarebbero ancora sul conto personale di D.M.

Spunta un nuovo mistero nella vicenda Totti: le tre Porsche Cayenne

Sempre La Verità, nel portare avanti la propria inchiesta, scopre anche la passione di questo D.M. per le auto di lusso. Sempre nelle segnalazioni dell’Antiriciclaggio risulterebbe infatti un bonifico di ben 270 mila euro destinato all’acquisto di un telaio per una Porsche Cayenne S., scriveOpen, “acquistata all’estero per essere immatricolata in Italia”.

Inoltre, D.M. ne aveva già comprata un’altra ad aprile 2021, che successivamente ha venduto ad ottobre. Questa era stata la sua difesa, sempre a La Verità: “La Cayenne? Vabbeh ma io quella ce l’ho. No, non ce l’ho, l’ho venduta. Ce l’ho, ma mica è per Francesco che l’ho venduta”.

Un’altra Porsche era stata acquistata a maggio 2019, poi rivenduta, mentre questo D.M. era stato visto anche a bordo di una Lamborghini Ursus (che prima sosteneva fosse di Totti, poi che fosse stata noleggiata da un amico).

Torcolacci e il funerale di Nicholas Orsus Brischetto

Open riporta poi l’entrata in scena di Massimo Torcolacci, proprietario di Automotocash srl e del salone Auotocash che a ottobre avrebbe acquistato una delle Porsche di D.M. Nel 2016, Torcolacci era stato segnalato agli inquirenti per riciclaggio di automobili.

Una delle auto di questo salone, nello specifico una Ferrari Gtc4 gialla, sarebbe comparsa “al funerale di Nicholas Orsus Brischetto, giovane di origine rom che si è schiantato sul Raccordo Anulare con un’Audi presa a noleggio”, spiega Open.

Torcolacci al quotidiano spiega, sempre riportato da Open, che “molti noleggiatori romani hanno fornito auto di grossa cilindrata per i funerali di quel ragazzo ‘in forma di rispetto. Poi magari sono state usate anche in modo un tantino esagerato'”.

Come se non bastasse, un’altra della auto del salone era comparsa nelle storie Instagram di Danilo Valeri, il 20enne rapito a Roma e poi ricomparso in circostanze che ancora devono essere chiarite. Pare, ci sia in sottofondo una sorta di regolamento di conti per alcuni affari di droga.

La faccenda intorno a Totti, all’Antiriciclaggio e alle scommesse si allarga.