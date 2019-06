Totti, l'addio alla Roma è possibile

Incredibile ma vero. Totti potrebbe lasciare la Roma. Dopo aver rifiutato, nel corso di tutta la sua carriera, ogni offerta da parte di club italiani ed esteri (compreso il Real Madrid) per amore dei colori giallorossi, l’ex capitano starebbe valutando un clamoroso addio.

Totti non sarebbe soddisfatto del suo ruolo all’interno del club giallorosso. Vorrebbe poter essere più operativo e avere il potere di prendere delle decisioni importanti. Il suo mancato coinvolgimento nelle scelte di Fonseca e Petrachi pare abbiano infastidito l’ex bandiera giallorossa. Si parla di un suo possibile coinvolgimento in FIGC.

“Avere con noi campioni come Francesco e come Buffon mi piacerebbe moltissimo. Un ruolo adatto alla loro importanza si trova sempre” ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina.

Resta comunque un fatto, c’è poca tranquillità: Nelle scorse settimane Daniele De Rossi ha risposto duramente al retroscena pubblicato su Repubblica su un presunto scontro tra l’ormai ex centrocampista giallorosso e Francesco Totti. La notizia ha scosso il mondo romanista: sarebbero stati coinvolti nella “fronda” che chiedeva l’allontanamento dell’ex numero 10 dei capitolini anche altri veterani come Dzeko, Kolarov e Manolas.

“Non c’è niente da fare, se non inorridire. Io dovrei rispondere, dovrei fare nomi e cognomi. Ma non serve, non sono il tipo. Ma de che stiamo a parlà, di cosa stiamo parlando? Di che povertà stiamo parlando… Io penso che il dubbio venga soltanto agli sprovveduti. Basti pensare al fatto che se io sono un pezzo di merda, uno che ce l’ha con Francesco, uno che ce l’ha con Baldini o Di Francesco, uno da allontanare, non mi offri il ruolo di vice-amministratore delegato”.

