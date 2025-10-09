Totti: "Rigori sbagliati dalla Roma? La verità sul mio audio". Il giudizio su Gasperini e il consiglio a Soulé

L'ex numero 10 giallorosso smentisce categoricamente l'audio a lui attribuito sui penalty falliti dai capitolini contro il Lille. C'è ottimismo sulle potenzialità della squadra.

In tempi di AI, distinguere il vero dal falso è diventato sempre più complicato. In questi giorni è circolato un audio di Francesco Totti in cui il fu Pupone giallorosso appariva piuttosto polemico per i 3 rigori sbagliati dalla Roma contro il Lilla. Ebbene, si tratterebbe di un fake dal momento che l’ex numero 10 giallorosso mai avrebbe proferito tale parola. Il campione del Mondo 2006 ne approfitta comunque per dire la sua sulla squadra di Gasperini.

Totti e l’audio misterioso: “Forse è l’intelligenza artificiale”

Francesco Totti torna al centro della scena, ma non più per un gol o un assist come ai bei vecchi tempi. Dopo che un audio in cui commentava i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille è diventato virale, l’ex capitano giallorosso ha risposto con la solita ironia: “Maddai… ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!“. Una battuta che lascia spazio al dubbio, tra chi crede alla smentita e chi pensa che ci sia davvero la sua voce dietro quelle parole circolate sul web.

Cosa diceva l’audio del Pupone

Per chi avesse perso il contenuto dell’audio, ve lo riportiamo testuale: “A me rompevano il caz… che facevo gol su rigore. Dicevano che fosse facile tirare i rigori. Non è mai successo nella storia del calcio sbagliarne tre uno dietro l’altro...’mortacci vostra’. Solo la Roma riesce a fare queste cose“. In piena era social, ovviamente, tutto è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Un Totti sornione tra calcio e spettacolo

L’occasione per la replica è stata la presentazione di Roast in Peace, il nuovo programma di Amazon Prime Video, dove Totti ha mostrato ancora una volta il suo spirito autoironico e romano doc. Tra risate e battute, l’ex numero 10 ha saputo sdrammatizzare una vicenda che in pochi giorni aveva acceso i social, mostrando come, anche lontano dal campo, resti un personaggio capace di catalizzare l’attenzione. Nelle settimane precedenti, l’ex calciatore era finito nelle pagine dei quotidiani anche per gli sviluppi della vicenda Rolex con l’ex moglie Ilary Blasi.

La Roma di oggi e le speranze per il futuro

Parlando poi di calcio giocato, Totti si è detto soddisfatto dell’avvio di stagione dei giallorossi: “La squadra è partita con il piede giusto, speriamo che continui così“. Sul nuovo tecnico Gasperini, ha invitato alla calma: “Ancora non si vede del tutto il suo gioco, ma è di buon auspicio“. E non è mancato un pensiero per Soulé, giovane talento in ascesa: “Sta facendo la differenza, spero che possa far parte della Nazionale italiana“.