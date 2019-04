Totti rivoluziona la Roma: ecco chi vuole in panchina

La Roma è in piena crisi e Francesco Totti è pronto a prendersi sulle spalle la squadra, come tante volte ha fatto in passato in campo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex capitano giallorosso, che a breve diventerà direttore tecnico, punta ad avere pieni poteri per quanto riguarda la gestione sportiva ed è in piena rivalità con Franco Baldini, il consigliere di James Pallotta che invece spingerebbe per un management tutto straniero e per Luis Campos del Lille come nuovo direttore sportivo.

Totti, che lunedì a Trigoria ha incontrato Claudio Ranieri, a rischio esonero, ha un progetto chiaro in mente, a cominciare dalla panchina, su cui vuole seduto Daniele De Rossi, pronto a lasciare il calcio per iniziare una nuova carriera da allenatore.

Alcuni giorni fa in un'intervista a Sky l'ex Pupone era uscito allo scoperto: "Tutti parlano di un mio ruolo più importante in società, ma è tutto da vedere. Se dovessi prendere posizione, comunque, cambierò qualcosa. Questo però non è il momento di parlarne, ho già parlato con chi di dovere. In primis c'è la Roma".

Proprio su De Rossi, si è espresso così: "Per la Roma Daniele è un giocatore fondamentale, inoltre è uno che sta dando e dà tanto al calcio. Spero che torni il calciatore che conosciamo dopo tutti gli infortuni che ha avuto. Se gli ho dato consigli per il futuro? Parliamo ogni giorno, sarà lui a decidere cosa fare. Se deciderà di continuare, ne parleremo insieme".

Il momento è complicato ma la Champions è ancora raggiungibile: "C'è sempre da essere ottimisti perché può succedere di tutto. Noi siamo ancora in lotta per la Champions e cercheremo di centrare quest'obiettivo fino alla fine".

Sul futuro di Nicolò Zaniolo: "Fa parte della Roma, è un giocatore importante per la Roma. Adesso affronteremo la questione contratto e poi decideremo con lui la cosa migliore. È un giocatore sul quale noi puntiamo tantissimo, avrà un futuro roseo da qui a 25-30 anni, spero il più a lungo possibile".

"Ci deve dare un contributo forte anche lui perché, anche se è giovane, sa prendersi le giuste responsabilità e fa parte di una rosa importante e competitiva".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 09:25