Tour Auvergne-Rhone-Alpes, batosta nella cronosquadre per Decathlon e UAE: Seixas fatica, ma è allarme anche per Pogacar

La cronosquadre all'ex Delfinato sorride alla Visma, che approfitta di un problema meccanico agli uomini Netcompany Ineos per far loro la tappa. Baudin resta maglia gialla, male Decathlon e UAE

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Era una prova un po’ balorda, ma chi doveva sfruttarla per recuperare il gap con le prime posizioni è rimasto un po’ deluso. A cominciare da Paul Seixas, al quale il Tour Auvergne-Rhone Alpes (quello che fino a un anno fa tutti chiamavano il Delfinato) non sembra andare troppo a genio. Perché la Decathlon CMA CGM è stata tra le squadre che hanno fatto più fatica nella cronosquadre che ha permesso ad Alex Baudin di mantenere la maglia gialla di leader, visto che la EF Education-Easy Post ha chiuso sorprendentemente al terzo posto dietro Visma Lease a Bike e Netcompany Ineos (quest’ultima rallentata da un problema alla catena occorso a Onley).

La catena di Onley “regala” la vittoria alla Visma di Jorgenson

Insomma, la marcia di avvicinamento di Seixas al suo primo Tour de France non sembra procedere nel modo sperato, anche se serviranno tappe diverse per certificare l’eventuale stato di crisi permanente. E dopotutto la Decathlon oggi ha avuto la compagnia della UAE Team Emirates XRG nel novero delle grandi deluse: la formazione di Tadej Pogacar, assente sulle strade francesi perché intento a preparare il Tour de France in altura, ha faticato tanto e ha impedito a Isaac Del Toro di guadagnare terreno sui più accreditati rivali nella lotta alla vittoria finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La formazione emiratina ha chiuso al nono posto, staccata di oltre un minuto dalla Visma, con Matteo Jorgenson che ha guadagnato praticamente su tutti gli altri big di classifica, tanto da essere salito in quarta posizione nella generale a 15 secondi da Baudin e a 3 dalla coppia Netcompany Ineos formata da Vaquelin e Onley (che senza il problema alla catena avrebbe certamente vinto la tappa). Più attardati, a 47 secondi dal leader, i due della Lidl Trek, vale a dire Ayuso e Skjelmose, mentre Del Toro paga oltre un minuto dalla testa della corsa.

Del Toro minimizza, ma la UAE al Tour rischia di farla grossa

Il messicano era al debutto assoluto nella specialità, non avendo mai corso una cronometro a squadre. E s’è detto comunque soddisfatto, “perché non sapevo cosa aspettarmi, ma alla fine credo che sia venuto fuori un tempo accettabile, pensando anche alle difficoltà del percorso. Con Sivakov, Almeida e Vermaesch nel finale siamo andati a tutta, ma lo strappo conclusivo di 700 metri ci ha messi a dura prova. Ora guardiamo alle prossime frazioni, sicuri di avere ancora qualcosa di importante da dire”.

Eppure il tempo fatto registrare dalla UAE qualche pensiero a Tadej Pogacar potrebbe averlo fatto venire: il Tour quest’anno si aprirà proprio con una cronosquadre, e vista l’attitudine della Visma e leggere alla perfezione questo tipo di disciplina è auspicabile per lo sloveno avere accanto compagni in grado di evitargli di perdere secondi preziosi nei confronti di Jonas Vingegaard. Va da sé che anche in casa Visma c’è stato chi ha sofferto il ritmo imposto dalla squadra: è il caso di Wout Van Aert, che s’è staccato nel finale e che ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal fatto di non tenere le ruote dei compagni.

Seixas va troppo veloce e i compagni lo rimproverano

Tornando a Seixas, anche per il francesino questa era la prima cronosquadre in carriera. E l’ha affrontata alla solita maniera, provando cioè a giocarsela senza fare calcoli, ma venendo redarguito in corso d’opera da alcuni suoi compagni, più avvezzi a questo tipo di frazioni e lesti nel riportarlo sulla retta via. Eloquente il gesto che Daan Hoole gli ha rivolto a metà frazione: con la mano gli ha fatto cenno di rallentare, facendogli capire che in una cronosquadre serve andare con un passo regolare, e non a strappi.

Il minuto di ritardo da Baudin non rappresenta un problema, ma i dubbi sulla scelta di andarsela a giocare al Tour così giovane, magari non privilegiando l’opportunità di fare esperienza al Giro o (meglio ancora) alla Vuelta, cominciano a prendere ogni giorno che passa il sopravvento.

Di sicuro la gestione di Seixas sarà uno dei punti cardine delle prossime settimane: molti si aspettano grandi cose dal talento transalpino, ma una prova come il Tour rischia di rivelarsi una montagna enorme anche per uno con le sue qualità. Anche perché chi ha visto allenarsi di recente Pogacar giura di non averlo mai ammirato andare così forte in allenamento…