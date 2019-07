Tour, Bernal in giallo. Grandine protagonista

Una violenta grandinata e una frana hanno costretto gli organizzatori del Tour de France a neutralizzare gli ultimi 37 km della diciannovesima tappa della Grande Boucle. Non c'è quindi un vincitore di giornata, ma c'è una nuova maglia gialla: Egan Bernal. Il 22enne colombiano, astro nascente del ciclismo mondiale, ha piazzato un attacco implacabile sul Col d'Iseran, dove è passato per primo con due minuti di vantaggio sull'ex leader Alaphilippe.

L'annullamento della tappa ha permesso ai rivali di limitare i danni: "Non so cosa sia successo, ho attaccato, tutto andava bene ma poi mi hanno detto di fermarmi. Non volevo ma mi hanno spiegato che la tappa era finita, che era stata neutralizzata. E quando mi hanno detto che ero la nuova maglia gialla non potevo crederci, non ci credo ancora", ha spiegato Bernal.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 20:09