Brutta caduta per il corridore della CCC Alessandro De Marchi. Il 33enne è finito a terra nei primi chilometri della nona tappa del Tour de France, procurandosi una profonda ferita al volto: immediatamente trasferito in ospedale, sarà sottoposto ad esami per escludere altre fratture.

Un ritiro amarissimo per il ciclista 33enne, che sabato era stato tra i protagonisti della tappa come compagno di fuga del vincitore De Gendt.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 14:40