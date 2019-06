Tour de France 2019, il calendario delle tappe

Il Tour de France 2o19 prende il via da Bruxelles il 6 luglio 2019. Complessivamente questa edizione che sarà la numero 100, conta 21 tappe complessive oltre a due giornate di riposo. Sono previste due tappe a cronometro: la crono-squadre Bruxelles-Bruxelles del 7 luglio e la crono individuale di Pau del 19 luglio. Il Tour de France 2019 è lungo 3460 km e termina il 28 luglio a Parigi. Dopo un prima fase verosimilmente appannaggio di velocisti e fughe, da segnarsi la tappa numero 14 con l’ascesa del Tourmalet. Il finale si preannuncia pirotecnico con la 18a tappa in cui la carovana gialla affronterà in sequenza Col de Vars, Col d’Izoard e Col du Galibier, la 19a con arrivo a Tignes dopo 3 gp della montagna e poi la 20a con l’arrivo a Val Thorens dopo un’ascesa interminabile. Ultimo atto la sfilata per le vie di Parigi con arrivo agli Champs Elysées.

Il calendario delle tappe del Tour de France 2019

1a tappa: sabato 6 luglio 2019

Bruxelles-Bruxelles, 192 km

2a tappa: domenica 7 luglio 2019

Bruxelles-Bruxelles, 27 km (cronometro a squadre)

3a tappa lunedì 8 luglio 2019

Binche-Epernay, 212 km

4a tappa: martedì 9 luglio 2019

Reims-Nancy, 215 km

5a tappa: mercoledì 10 luglio 2019

Saint Dié des Vosges-Colmar, 169 km

6a tappa: giovedì 11 luglio 2019

Mulhouse-La Planche des Bes Filles, 157 km

7a tappa: venerdì 12 luglio 2019

Belfort-Chalon sur Saone, 230 km

8a tappa: sabato 13 luglio 2019

Maçon-Saint Etienne, 199 km

9a tappa: domenica 14 luglio 2019

Saint Etienne-Broude, 170 km

10a tappa: lunedì 15 luglio 2019

Saint Flour-Albi, 218 km

GIORNO DI RIPOSO: martedì 16 luglio

11a tappa: mercoledì 17 luglio 2019

Albi-Toulouse, 167 km

12a tappa: giovedì 18 luglio 2019

Toulouse-Bagneres de Bigorre, 202 km

13a tappa: venerdì 19 luglio 2019

Pau-Pau, 27 km (cronometro individuale)

14a tappa: sabato 20 luglio 2019

Tarbes-Tourmalet, 117 km

15a tappa: domenica 21 luglio 2019

Limoux-Foix, 185 km

GIORNO DI RIPOSO: lunedì 22 luglio

16a tappa: martedì 23 luglio 2019

Nimes-Nimes, 177 km

17a tappa: mercoledì 24 luglio 2019

Pont du Gard-Gap, 206 km

18a tappa: giovedì 25 luglio 2019

Embrun-Valloire, 207 km

19a tappa: venerdì 26 luglio 2019

Saint Jean de Maurienne-Tignes, 123 km

20a tappa: sabato 27 luglio 2019

Albertville-Val Thorens, 131 km

21a tappa: domenica 28 luglio 2019

Rambouillet-Parigi, 127 km

VIRGILIO SPORT | 28-06-2019 08:56