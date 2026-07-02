Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il 4 luglio 2026, da Barcellona prenderà il via il 113° Tour De France. Sarà solo la terza volta che la storica corsa a tappe francese partirà dalla Spagna, dopo San Sebastian nel 1992 e Bilbao nel 2023. Un brutale percorso di 3.333 km che comprende 54.450 metri di dislivello totale, 8 tappe di montagna e due iconici arrivi in ​​salita consecutivi sull’Alpe d’Huez nelle tappe 19 e 20.

Ovviamente gli occhi sono puntati sull’accesa rivalità tra Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, ma in lizza per la vittoria finale non ci sono solo loro. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i favoriti al Tour De France 2026 e quelli che proveranno a insidiare lo status quo del ciclismo mondiale.