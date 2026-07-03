Si comincia subito con una frazione da non sottovalutare. Il Tour de France comincia da Barcellona dove resterà per tre giorni e il primo appuntamento è destinato a un tipo di prova che dall’altra parte delle Alpi apprezzano da sempre: la crono a squadre. I chilometri da percorrere sono poco meno di 20 ma sarà un primo banco di prova importante. Difficile aspettarsi distacchi importanti ma è la giornata in cui chi ha ambizioni di alta classifica deve subito “mettere alla frusta” i suoi: sarà subito sfida tra UAE Emirates di Pogacar e Visma ma occhio alla sorpresa Red Bull.

Tour de France