Presentata l’edizione 2027 della Grande Boucle, due cronometro pianeggianti sono una chance per il belga e per Ganna ma Pogacar resta il favorito numero 1. Vingegaard è quello più preoccupato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ stato svelato oggi giovedì 22 ottobre il percorso del Tour de France 2027 che partirà sabato 2 luglio dalla Scozia per concludersi il 25 luglio con la consueta tappa di Parigi. C’era grande attenzione per conoscere nel dettaglio le scelte degli organizzatori per la 114esima edizione della Grande Boucle ed è già cominciata l’analisi dettagliata per capire chi saranno i protagonisti a caccia della maglia gialla. I nomi sono sempre gli stessi: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, con la Francia che si tiene stretto Paul Seixas.

Confermato l’arrivo a Montmartre

La prima rassicurazione per gli appassionati del Tour arriva dall’ultima tappa. Nei giorni scorsi infatti tra le possibili anticipazioni era arrivata anche quella che paventava la possibilità di una cancellazione della salita di Montmartre nell’ultima tappa. Eventualità che fortunatamente viene scongiurata, negli ultimi anni infatti quel passaggio è diventato uno dei momenti di maggiore spettacolo all’interno delle tre settimane del Tour. I velocisti non avranno la loro passerella ma il pubblico si gode uno show come pochi altri. L’edizione 2026 è stata segnata dall’azione vincente di van der Poel scappato via sull’ascesa insieme a Pogacar e poi capace di resistere all’arrivo furioso del gruppo che voleva promuovere la volata di gruppo.

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Tour de France, il percorso 2027

L’edizione numero 114 della Grande Boucle prende il via da Edimburgo con le prime tre tappe che saranno tutte sul suolo britannico. Partenza dedicata ai velocisti poi due tapponi che presentano le prime piccolissime ascese. L’arrivo di Liverpool dopo oltre 200 chilometri potrebbe essere sempre appannaggio delle ruote veloci, quello di Cardiff il giorno dopo invece si presta a qualche azione interessante. Dopo il giorno di riposo si arriva in Francia con una serie di tappe “collinari” che lasciano la porta aperta a tante diversi esiti. La prima prova importante per gli uomini di classifica è la cronometro Blois-Chambord di 38 chilometri. La prima tappa di vera montagna è la nona con l’arrivo sul Grand Colombier poi dopo la seconda giornata di riposo altra montagna con l’arrivo a Salanches prima e poi il giorno dopo a Les Saisies. L’ultima settimana sarà ovviamente quella decisiva con la seconda crono individuale e le due tappe di Montagna al Col du Portet e a Laruns.

L’assist a Evenepoel, Pogacar se la dovrà sudare

Il percorso 2027 viene annunciato e a distanza di pochi minuti comincia il momento delle previsioni. Non c’è dubbio che le scelte degli organizzatori in questa edizione vadano nella direzione di provare a mettere un freno al dominio di Tadej Pogacar. Sparisce la crono a squadre ed è già una notizia, e soprattutto arriva l’assist a Evenepoel con due crono per un totale di 71 chilometri. La prima, da Blois a Chambord, è completamente piatta ed è adatta anche alle caratteristiche del nostro Filippo Ganna. La seconda, quella di Tolosa, presenta un muro di 800 metri al 12%. E’ indubbio che siano due percorsi perfetti per il belga che nelle prove contro il tempo potrebbe provare a lanciare il suo assalto.

I chilometri in montagna sono decisamente meno che in passato e arrivano decisamente avanti nella corsa, inoltre proprio le tappe in alta quota sono tra quelle più brevi. La sensazione è che il Tour abbia voluto disegnare un percorso che impedisca a Pogacar di chiudere i conti già nei primi giorni. Lo sloveno rimane comunque favorito ma Evenepoel lo insidia, e forse il più danneggiato da questo tipo di disegno potrebbe essere Jonas Vingegaard che riesce a dare il meglio su salite lunghe. A una prima occhiata le tappe sembrano più aperte rispetto al passato come una sorta di “classiche” in fila, tappe che negli ultimi anni sembrano aver raccolto il maggiore interesse dal punto di vista televisivo. Ma sono in tanti che già storcono il naso.