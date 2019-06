Tour de France, anche Dumoulin dà forfait

Dopo Chris Froome, il Tour de France 2019 perde un altro dei protagonisti più attesi. Tom Dumoulin non sarà infatti al via dell’edizione numero 106, che partirà sabato 6 luglio da Bruxelles.

L’olandese della Sunweb non ha recuperato dopo la rovinosa caduta subita al Giro nella tappa di Frascati che lo costrinse al ritiro dalla Corsa Rosa: “Volevo davvero partecipare al Tour de France, ma questa settimana ho capito che non è realistico per i miei problemi di salute" si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del team.

"L'ultimo mese è stato estremamente difficile, con diverse battute d'arresto nel recupero del ginocchio. Non posso partecipare, ci ho provato, ma devo ascoltare il mio corpo" l'amara conclusione di Dumoulin.



SPORTAL.IT | 20-06-2019 19:53