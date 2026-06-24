La chiamata di Davide Piganzoli al Tour, pronto a dare una mano a Vingegaard in salita, è un segnale di grande fiducia: l'Italia ha trovato forse il suo uomo da corse a tappe per il futuro

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non sapeva come dirlo ai suoi familiari: “Mi hanno convocato per il Tour… e niente, per due giorni mi sono chiesto come potevo dirglielo”, spiega Davide Piganzoli. Che dopo un Giro d’Italia chiuso al nono posto (di gran lunga il migliore tra tutti i gregari visti all’opera) s’è visto inserito dalla Visma nell’elenco dei 7 uomini che dovranno provare ad aiutare Vingegaard nel proposito di tornare a vestire di giallo a Parigi. “Alla fine ho avuto un’idea: ho detto ai miei genitori se il 1° luglio avevano voglia di regalarsi una vacanza a Barcellona. E allora hanno capito…”.

Piganzoli, il futuro è già qui: “Spero di cavarmela bene”

Barcellona è la sede della grande partenza stagionale del Tour, che in Catalogna aprirà per la prima volta le porte anche al giovane Piganzoli. Che con Pellizzari e Finn rappresenta oggi il meglio che l’Italia potrà offrire nelle grandi corse a tappe da qui agli anni a venire. “Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto come Visma al Giro e di come mi sono comportato”, riprende il giovane corridore dei calabroni.

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“Anche tornare a casa e pensare a come ho lavorato per i compagni è stato davvero speciale e mi ha dato grandi motivazioni. Anche quanto fatto alla Route d’Occitanie (dove ha vinto la tappa regina e soprattutto la classifica generale) mi ha convinto che questo fosse il momento giusto per fare il grande salto e unirmi alla squadra che affronterà il Tour.

Mi spiace per Van Aert, del quale di fatto sono il sostituto e che spero di non far rimpiangere a livello di contributo. Di sicuro le motivazioni non mancheranno e spero davvero di potermi regalare una bella corsa”. Il lavoro per Vingegaard verrà prima di tutto, ma chissà se in corso d’opera non potrà scapparci una giornata di libertà…

Vingegaard ambizioso: “Ora sono tornato quello del 2023”

Piganzoli è un po’ il nuovo che avanza e per l’Italia è una boccata d’ossigeno puro, perché rappresenta davvero un prospetto sul quale poter lavorare per ovviare al mancato ricambio generazionale nelle grandi corse a tappe degli ultimi anni (dopo Nibali, praticamente il vuoto).

Per il valtellinese il Tour dovrà rappresentare una tappa di crescita importante: compirà 24 anni durante la grand boucle e se davvero vuole alzare l’asticella, tre settimane belle toste da vivere nel cuore della corsa francese non potranno che aiutarlo a imparare tanti segreti del ciclismo ad altissimo livello. Insomma, se la Slovenia ha Poga(car), l’Italia del pedale potrebbe presto rispondere con Piga(nzoli).

Anche se chiaramente lo sloveno in questo momento è fuori portata (probabilmente) per chiunque, sebbene Jonas Vingegaard non parta battuto. “A due anni abbondanti dall’incidente all’Itzulia, adesso posso dire finalmente di essere tornato veramente al mio livello, quello del 2023, tanto per capirci”, c’ha tenuto a far sapere il danese in un video registrato a Tignes, dove si trova in ritiro in altura in vista del Tour. “Per questo so che posso vincerlo”.

Pogacar dal 2024 ha vinto 65 corse su 131 giorni di gara…

Vingegaard ha ragione di essere motivato e ambizioso, ma una statistica relativa ai risultati ottenuti in corsa da Pogacar a partire proprio dal 2024 finisce per rendere ogni ragionamento abbastanza azzardato: il campione del mondo nelle ultime due stagioni e mezzo ha corso complessivamente 131 giorni di corse, e ne ha portate a casa… 65. Che tradotto per i più profani significa che ne ha vinta una ogni due giorni (49,62% di percentuale di vittoria).

E per fortuna che questo dato non considera i piazzamenti al secondo o terzo posto, con i quali sfonderebbe abbondantemente la quota del 50%. Numeri pazzeschi pensando che in mezzo ci sono da considerare tre grandi giri (Giro d’Italia 2024, Tour de France 2024 e 2025), che da soli hanno prodotto 63 tappe, molte delle quali adatte a velocisti o comunque a uomini da fuga (Pogacar ne ha vinte comunque 16, ma 47 ne ha “dovute” lasciare alla concorrenza). Insomma, pensare di fermare uno così, se non è fantascienza, poco ci manca…