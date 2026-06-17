Giro di Svizzera, Pogacar fa subito l'alieno: parte ai -70 km dall'arrivo e rifila 2' a Carapaz. Bagioli ottimo terzo

La prima tappa del "nuovo" Giro di Svizzera vale già come manifesto della superiorità di Tadej Pogacar, che si fa metà frazione in solitaria e manda segnali a Vingegaard. Carapaz precede Bagioli

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Così è troppo, anche per chi ammette che senza Tadej Pogacar il ciclismo non sarebbe lo stesso. Perché attaccare a 70 chilometri dall’arrivo nella tappa inaugurale del Giro di Svizzera (misurava complessivamente 144 km) è qualcosa che non si era mai visto neppure ai tempi di Koblet o Merckx. Ma con Pogacar non ci si annoia mai: il Tour de Suisse è già ipotecato e la prima prova su strada in vista dell’altro Tour, quello de France, l’ha mostrato superiore a qualsiasi più rosea previsione.

Sembrava una classica: Tadej no limits (ancora una volta)

Insomma, a Sondrio, nella tappa tutta italiana che ha fatto da sfondo al debutto della “nuova” corsa elvetica (5 tappe in circuito, meno salite ma frazioni aperte a colpi di mano… se solo non ci fosse Pogacar…), l’assolo dello sloveno è stato dirompente, quasi come se si stesse correndo una Strade Bianche o qualche altra classica di un giorno, dove il campione del mondo qualche saggio di superiorità l’ha offerto negli anni, anche partendo da molto lontano.

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Chi se l’aspettava un po’ più guardingo e dedito a controllare la corsa si è dovuto ricredere: Tadej non ha indugiato oltre, ha attaccato addirittura in discesa, prima ancora della salita di Triangia (poco più di 4 km al 7,2%) e nessuno l’ha seguito. Forse per paura di andare fuori giri troppo presto, o forse solo per manifesta inferiorità.

Solo Carapaz ha poi tentato la sortita solitaria, riuscendo a guadagnare sugli altri fuggitivi ma non riuscendo minimamente a rientrare sullo sloveno, che l’ha preceduto sul traguardo di oltre due minuti. E solo perché a un certo punto ha badato unicamente a condurre in porto l’azione, senza stare a guardare troppo il cronometro. Altrimenti, chissà quanto avrebbe potuto guadagnare.