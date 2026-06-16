Tour de Suisse, Pogacar non vede l'ora: "Forte e motivato, mi piacciono le nuove sfide". Van der Poel mina vagante

Il Giro di Svizzera manca alla collezione di successi di Pogacar, ma solo perché non lo ha mai corso prima d'ora: la UAE si presenta con tutti i big (tolto Del Toro) per fare il warm up in vista del Tour

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La collezione è pronta ad annettere un’altra stelletta: il Giro di Svizzera (o Tour de Suisse che dir si voglia) manca tra le vittorie ottenute in carriera da Tadej Pogacar, ma solo perché alla corsa elvetica lo sloveno non s’era mai presentato al via prima di domani. Quando scatterà un’edizione assai particolare: appena 5 tappe, tutte peraltro da affrontare in circuito, manco fossero discendenti dei criterium post Tour de France che tanto piacciono al pubblico belga o neerlandese. Meno salite rispetto al solito, più spazio per passisti e attaccanti, una cronometro di 23 km che potrebbe generare qualche scossone in classifica. Nulla però che dovrebbe impedire a Pogacar di conquistare la prima maglia gialla della sua estate, aspettando quella di un colore più intenso da mostrare sul podio di Parigi a fine luglio.

Pidcock non sarà al via. Tiberi vuole testarsi per il Tour

La defezione last minute di Tom Pidcock (che nei giorni scorsi ha fatto i conti con un malanno di stagione piuttosto pronunciato: ha dato appuntamento al Tour, prendendosi un po’ di riposo preventivo) non cambia di molto le previsioni. Perché magari il britannico avrebbe potuto dire la sua su qualche arrivo, ma in generale non avrebbe potuto scalfire le certezze né tantomeno la superiorità dello sloveno.

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Che avrà come rivali principali Lenny Martinez, Richard Carapaz, Primoz Roglic e (si spera) pure Antonio Tiberi, mentre Mathieu van der Poel a parole in Svizzera c’è andato solo per fare la gamba (non corre da quasi due mesi).

Un mese e mezzo è anche il tempo intercorso dall’ultima gara di Pogacar (il Giro di Romandia, naturalmente vinto senza grossi affanni), che ha affinato però la preparazione in vista del Tour e, chissà, forse anche per la Vuelta, avendo deciso di dedicarsi a sondare il terreno su un paio di salite poste come arrivo di tappa nell’ultima settimana della corsa iberica. Ufficialmente perché era in ritiro nei paraggi (cioè sulle alture di Sierra Nevada) con la squadra, ma per qualcuno c’è dell’altro in quella ricognizione tanto sospetta…

Pogacar impaziente di correre: la UAE porta un super team

Pogacar alla partenza di Sondrio sarà comunque l’uomo che catturerà il maggior numero di flash. “Sono davvero impaziente di correre, perché in queste settimane tutto è andato per il meglio, quindi mi aspetto una prova esaltante. Mi presento forte e motivato: è la prima volta che corro questa corsa che ha tanta storia, anche se quest’anno ha cambiato veste, ma mi piace affrontare nuove sfide e questa mi affascina in modo particolare”.

La UAE gli metterà accanto molti dei fidati scudieri che ritroverà al Tour, da Grossschartner a McNulty, da Narvaez a Novak, e ancora Politt e Wellens (di fatto mancherà solo Del Toro, recente vincitore al Delfinato, primo corridore di sempre a fare doppietta con la Tirreno Adriatico nello stesso anno). Sarà la prova generale per ambire alla cinquina in terra di Francia, e nessuno vorrà perdersela.