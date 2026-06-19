Tour Nastro Rosa della Marina Militare fa tappa a Taranto

Taranto si rivela una delle tappe simbolo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, grazie alla partecipazione del pubblico, alla qualità dell’organizzazione e al forte legame con il mare. Lo hanno sottolineato il ceo del Marina Militare Nastro Rosa Tour, e presidente di SSI Sport & Events, Riccardo Simoneschi, e l’ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, intervenendo al talk ‘Taranto, città dello sport – i Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari’ che ha chiuso la tappa ionica del Giro dell’Italia a Vela 2026. “Abbiamo avuto delle condizioni meteo bellissime, una giornata di mare stupenda. La città è super ospitale e siamo stati benissimo. La collocazione del villaggio è davvero iconica, quindi questo è candidato a essere uno dei più bei villaggi del tour di quest’anno”, ha detto Simoneschi. Le immagini dell’evento.