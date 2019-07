Tour: Pinot si prende il Tourmalet, ma Alaphilippe sorride

Una vittoria in solitaria, arrivata su una vetta leggendaria del Tour de France come il Tourmalet. La quattordicesima tappa della Grande Boucle 2019 va all'eroe del popolo francese, Thibaut Pinot, che taglia il traguardo a oltre 2000 metri di quota in perfetta solitaria. E per completare la giornata perfetta del ciclismo transalpino, alle sue spalle arriva Julian Alaphilippe, sempre più maglia gialla.

La tappa è tesa e esaltante come ci si aspettava. E anche Vincenzo Nibali dice la sua: lo Squalo dello Stretto si regala infatti una fuga che fa sognare i fan italiani, restando nel gruppetto di testa anche dopo lo scollinamento del Col Du Soulor. Le sue speranze vengono però vanificate a circa 23 km dall'arrivo, quando il gruppo della maglia gialla recupera il divario e si lancia verso il faticosissimo finale. Che a 200 metri dalla fine vede partire la zampata di Pinot, eroe del Tourmalet 2019.

Alaphilippe è sempre maglia gialla, ora il suo avversario più vicino è Geraint Thomas a 2'02''. Torna in classifica Pinot, ora sesto, sparito invece Adam Yates. Il primo italiano è Fabio Aru, ventesimo, Vincenzo Nibali solo 46esimo.

