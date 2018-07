Tour, Sagan leone in Bretagna

Neppure un finale di tappa modello classica del nord, con pendenze che hanno sfiorato il 6%, ha spezzato la sequenza di volate che stanno caratterizzando la prima settimana del Tour 2018.

Cronosquadre a parte, in quattro tappe su cinque si sono visti solo sprint, con un bilancio al momento in perfetta parità: due vittorie a due per Fernando Gaviria e Peter Sagan, destinati a dar vita a un bel testa a testa fino alla fine per la conquista della maglia verde della classifica a punti, ora appannaggio dello slovacco.

La quinta tappa, da Lorient a Quimper, in Bretagna, di 204 km, è stata vinta dal campione del mondo, che ha conquistato il decimo successo della carriera al Tour e che come a La Roche-sur-Yon ha beffato Sonny Colbrelli. Terzo posto per Philippe Gilbert, che grazie ai 4” di abbuono si porta a tre secondi dalla maglia gialla Greg Van Avermaet. Buon protagonista della tappa Vincenzo Nibali, attivo nel finale “nervoso” e decimo al traguardo, pur senza riuscire a guadagnare nulla sui rivali per la classifica generale.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 18:35