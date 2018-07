Tour: tappa a Groenewegen, Sagan beffato

Dylan Groenewegen si aggiudica in volata la settima tappa del Tour de France, che non ha cambiato nulla di significativo nella classifica generale. In maglia gialla rimane infatti il belga Greg van Avermaet del team BMC, con tutti i big arrivati appaiati sulla linea del traguardo di Chartres.

La tappa, con partenza da Fougeres e lunga 231 km, è stata vinta dal velocista olandese della Lotto NL Jumbo davanti al colombiano Fernando Gaviria (Quick Step Floors, secondo) e allo slovacco Peter Sagan (Bora Hansgrohe, terzo).

L'appuntamento con la Grande Boucle si rinnova sabato, giorno della ottava tappa che sarà ancora una volta pianeggiante: la Dreux-Amiens Metropole, per una lunghezza di 181 km.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 19:50