Tour, Van der Poel imperatore di Montmartre: spettacolo Pogacar. Del Toro sprofonda ma non perde il podio, il motivo

L’ultima tappa, accorciata di 40 chilometri, regala grande spettacolo a Parigi. Pogacar ci prova costantemente ma alla fine è l’olandese ad avere la meglio. Azparren, eroe a sorpresa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una tappa, l’ultima del Tour de France, che è tutto fuorché una passerella. Sullo strappo di Montmartre a dare spettacolo ci prova subito Tadej Pogacar, in tutti e tre i passaggi la maglia gialla c’è e ci prova. Ma alle sue spalle c’è sempre Van der Poel. Il terzo tentativo è quello buono, i due arrivano avanti agli ultimi 800 metri ma il gruppo dietro si muove a massima velocità, Pogacar non regge il ritmo, VdP invece resiste e conquista la vittoria davanti al compagno di squadra Philipsen.

L’eroe del giorno è Azparren

Tappa cortissima e subito spettacolo sin dal primo chilometro. Tra i primi ad andare in fuga nel circuito cittadino di Parigi c’è anche Xabier Mikel Azparren. Lo spagnolo di San Sebastian decide di provarci anche se i big del gruppo non vogliono lasciare andare via nessun tentativo. Lo spagnolo però riesce comunque a essere il primo ad affrontare la salite di Montmartre con le transenne che contengono appena una folla di gente incredibile, una delle immagini più belle del Tour. Lo spagnolo si esalta tra le due ali di folla e piuttosto che pensare alla corsa pensa solo ad incitare il pubblico ad alzare ancora di più i decibel. E in un attimo il corridore della Q36.5 diventa il grande eroe, a sorpresa, del giorno.

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Il giorno in cui Pogacar ha celebrato Pantani

Del Toro sprofonda ma resta terzo

Subito prima della grande bagarre, arriva il momento di sfortuna per Isaac Del Toro. Il messicano della UAE infatti è vittima di una foratura pochi chilometri prima che il circuito prenda la strada di Montmartre. Il messicano perde circa 50 secondi, prova a rientrare ma il gruppo davanti va a velocità folli e alla fine è costretto a cedere e ad arrivare con il gruppetto a quasi 8 minuti ma il terzo posto e la maglia bianca non sono in discussione perché la tappa era stata neutralizzata già da diversi chilometri proprio per eventuali cadute e problemi tecnici.

Ultima tappa accorciata di 40 chilometri

Passerella finale? Fino a un certo punto. La tappa di Parigi negli ultimi anni sta diventando sempre di più uno degli appuntamenti più attesi vista la presenza della salite di Montmartre che promette sempre grande spettacolo. Il circuito finale non è stato toccato ma la frazione che doveva partire da La Thoiry per arrivare a Parigi di 132 chilometri, invece c’è stata una sforbiciata netta, 40 chilometri in meno con partenza già all’interno del circuito nella capitale francese. Il motivo è dovuto agli incendi che stanno colpendo la Girona, uno dei dipartimenti della Francia. Una grossa parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è stato dirottato per far fronte a questo problema con il Tour che dunque non aveva abbastanza agenti per gestire la tappa inizialmente in programma.