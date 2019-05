Gasperini ha deciso il suo futuro: c'è l'annuncio, gelata una big

L’Atalanta eGian Piero Gasperinivanno avanti insieme. A chiarire il futuro dell’allenatore artefice della Dea dei miracoli, terza in campionato e qualificata alla prossima edizione della Champions League, è un comunicato ufficiale dello stesso presidente del club orobico, Antonio Percassi, che mette a tacere definitivamente le voci di un divorzio imminente.

“Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue. Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla prima squadra”.

“Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre FORZA ATALANTA”.

Gasperini, in nerazzurro dall’estate 2016, è al terzo prolungamento di contratto: dal 2021 al 2022, con opzione per un ulteriore anno. L’ingaggio è stato ritoccato da 1,5 a 2,2 milioni. Nelle scorse settimane era stato corteggiato insistentemente dallaRoma, che però è stata gelata dal no del tecnico nerazzurro.

Per il club di Pallotta è il secondo rifiuto dopo quello di Antonio Conte: i giallorossi potrebbero ora ripiegare su Roberto De Zerbi, attualmente al Sassuolo. In lista ci sono anche Sinisa Mihajlovic, Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo. Più lontano Maurizio Sarri, sempre più in orbita Juve. Il no di Gasperini è un’altra pesante debacle per la proprietà e per lo stesso Pallotta, già aspramente criticato in questi giorni dai tifosi dopo il controverso addio di De Rossi.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 15:08