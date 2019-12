Tra Cancelo e il Manchester City l'addio è possibile

A gennaio Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City. Secondo quanto riferisce 'Superdeporte' il laterale destro rappresenta una priorità per il Valencia, squadra nella quale ha tra l’altro giocato fino al 2017, prima di approdare in Italia per indossare la casacca dell’Inter prima e quella della Juventus successivamente.

Il portoghese, ingaggiato dai 'Citizens' nell'ambito dell'operazione che ha portato Danilo alla Juventus, non ha mai trovato spazio con continuità alla corte di Pep Guardiola.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 17:25