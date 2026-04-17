Tra Gasperini e Ranieri Roma ha scelto: unanime il verdetto dei tifosi, le lacrime del tecnico commuovono il web

La conferenza dell'ex tecnico della Dea l'ultimo punto a favore, la città rinnega "la romanità" di Sir Claudio e si schiera a favore dell'allenatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se anche “Il Romanista”, il quotidiano schierato della capitale, che viene dalla pancia del tifo e ne racconta gli umori, da tempo conduce una battaglia in difesa di Gasperini, vuol dire che forse qualcosa è cambiato a Roma e la presa di posizione del popolo giallorosso in questi giorni di tensione altissima ne è l’esempio. Tra Gasperini il “sabaudo”, piemontese di nascita, mezzo juventino, che ha quasi sempre allenato al Nord (Genoa, Inter, Atalanta) e Claudio Ranieri, romano de Roma, orgogliosamente testaccino e tifoso dichiarato della squadra della sua città, la Capitale ha scelto Gasp. Basta “romanità” a tutti i costi, quella che in passato ha portato a delirare per il ritorno di Totti o per De Rossi allenatore, per gli alti e bassi di Pellegrini o per tutte le altalene dei talenti di casa. E le reazioni dopo l’ultima conferenza lo confermano.

Roma butta Ranieri giù dalla torre

Lo sfogo di Ranieri prima dell’ultima partita aveva preso tutti – Gasp compreso- in contropiede. Un vero e proprio attacco diretto ed in diretta tv all’allenatore (che non sarebbe stato neanche tra le prime 3-4 scelte) in un momento delicatissimo per la squadra. La Roma rischia di non centrare l’obiettivo Champions ma di chi è la colpa? Per il popolo romanista non di Gasperini, poco ascoltato sul mercato e poco protetto da una società assente. Già a caldo l’umore della folla appariva chiaro: un’uscita fuori luogo quella di Ranieri.

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Il lato umano di Gasperini

Mentre in questi giorni sui giornali si leggeva del clima di tensione a Trigoria e si aspettava – invano – un cenno della proprietà ecco che oggi Gasperini si è tolto la maschera da burbero e lamentoso, che in passato l’avevano reso inviso a parecchi. L’ex tecnico della Dea ha quasi implorato di essere creduto (“sono una persona per bene”) per poi farsi vincere dalla commozione al momento di ricordare la figura di Percassi. Ha mostrato tutto il suo lato umano, Gasp.

Non toccategli l’Atalanta

E ha fatto capire che a Roma voleva (e forse vuole ancora) riproporre il modello vincente di Bergamo ma guai a toccargli la sua “creatura”. L’aveva fatto capire già in risposta a Ranieri: Meglio che non si pronunci o si tiri in ballo l’Atalanta che ha fatto cose straordinarie con giovani e meno giovani. Ha fatto risultati perchè era una squadra molto competitiva e lo era da subito”. Credibilissimo e umano, anche, lo stupore manifestato oggi in sala stampa: “Sono rimasto sorpreso dalle parole di Ranieri”.

I tifosi sono tutti per Gasp

Fioccano le reazioni sul web: “In conferenza stampa Gasperini batte Ranieri 10-0. KO tecnico. Chi vuole farsi da parte lo faccia” e poi: “Davvero non mi capacito come uno come Ranieri, con la sua carriera, la sua storia, non abbia ancora capito di aver sbagliato tutto e causato un danno mostruoso alla sua Roma, ai suoi tifosi, e non si sia ancora dimesso. Dopo la conferenza di Gasperini come fai a non andartene?” e anche: “Gasperini me stava antipatico per svariati motivi, compresi tecnici perché giocare contro di lui era sempre tostissima, ora spero sia la base della Roma presente e futura”

C’è chi scrive: “In questa città sponda giallorossa ci si riempie la bocca sempre di romanismo poi vai a vedere e a me come tifoso le emozioni più grandi me le hanno date Liedholm Mourinho Capello . Avanti con Gasperini” e poi: “Fiero di avere Gasperini come allenatore!! Roma e Friedkin bisogna puntare su quest’Uomo straordinario!” e anche: “Gasperini non è solo un allenatore: è una storia intrecciata con Bergamo. Il suo legame con Atalanta, con la famiglia Percassi e con una città che lo ha accolto e reso grande, va oltre il calcio. Quelle lacrime? Sono vere. Ma non sono per la Roma o per le tensioni con Claudio Ranieri. Parlano di appartenenza. Di un posto dove è stato bene davvero. E forse, anche, di un addio che pesa più del previsto”

I tifosi sono scatenati: “La conferenza di Gasperini è stata PERFETTA! Ma questo è ancora una volta la riposta a tutto ciò che circola e parla della Roma e preferisce distruggere che unire.Mi rattrista e non poco questa cosa. Sempre con te Gasp!” e poi: “Ranieri ha sbagliato modi, tempi e contenuti nella sua dichiarazione prima della partita. Per noi tifosi la Roma è una cosa seria, per cui si prova amore. Basta giocare con i nostri sentimenti. Gasperini deve rimanere” e infine: “Mai avrei pensato di dire “Gasperini batte Ranieri 6-0 6-0”. Per me la cronaca dice questo. Non parteggio per nessuno dei 2, tifo Roma. Ma purtroppo per l’ennesima volta (per colpa della presidenza) LA ROMA NON È IL BENE COMUNE DENTRO TRIGORIA”