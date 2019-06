Tra gli auguri per Ancelotti anche quelli di un nuovo rivale

Giornata di festa per Carlo Ancelotti, che oggi compie 60 anni. Sul web il compleanno del tecnico del Napoli è uno degli argomenti del giorno, anche perché sono tanti i personaggi che hanno voluto rendergli omaggio sui social network. Tra loro, ce n’è anche uno speciale: Antonio Conte, nuovo tecnico dell’Inter e dunque prossimo rivale di Ancelotti nella stagione che verrà. Prima che anti-Juventus, infatti, il team nerazzurro dovrà dimostrare di poter colmare la distanza con gli azzurri, che nelle ultime stagioni sono sempre riusciti a piazzarsi davanti, anche con parecchi punti di distacco.

IL VIDEO. “Ciao Carlo, tantissimi auguri per i tuoi 60 anni – l’esordio di Conte in un video postato sui social – spero che tu li stia festeggiando in famiglia. Che dirti, hai avuto tantissime soddisfazioni e tante vittorie come calciatore e allenatore, per il futuro non posso che augurarti altrettanto, le meriti come professionista e come uomo, Un grande abbraccio, spero di vederti presto”. Le nuove vittorie di Ancelotti, però, dovranno necessariamente passare dal confronto con Conte. Una sfida del tutto inedita.

NUOVO RIVALE. L’attuale tecnico dei nerazzurri è arrivato ad allenare nella massima serie sono nella stagione 2008/09, con l’Atalanta, quando Ancelotti aveva già preso il volo verso il Chelsea, dopo aver vinto tutto negli 8 anni alla guida del Milan. E anche in campo europeo, i due tecnici non si sono mai incrociati: la sfida Conte-Ancelotti, di fatto, rappresenta un tema del tutto nuovo per il grande calcio, uno spettacolo tutto da vivere. La passione e la grinta del primo, contro la filosofia del “leader calmo” dell’altro. Il duello tra Inter e Napoli, dunque, vivrà anche delle grandi differenze tra i suoi due condottieri.

SPORTEVAI | 10-06-2019 12:30