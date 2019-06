Tra il Milan e Schick c'è di mezzo il Marsiglia

Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata del Milan è quello di Patrik Schick. L'attaccante non è quasi mai riuscito a esprimere tutte le sue potenzialità a Roma e potrebbe decidere di cambiare aria in estate e approdare a Milano.

Il ceco, che sarebbe stato espressamente chiesto da Giampaolo alla dirigenza rossonera, non ha nascosto il suo malcontento nella Capitale dopo la gara in Nazionale contro la Bulgaria: "Qui giochiamo diversamente dalla Roma. Mi sento più nel vivo del gioco, più sul pallone e ho più possibilità. Questa è la differenza. Devo ringraziare tutti quelli che hanno giocato dopo di me, hanno corso tantissimo ed è stato molto importante. Non mi sentivo molto in forma. Quando giochi pochi minuti lo accusi perché i ritmi delle partite sono diversi".

Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, sull'ex Sampdoria ci sarebbe anche il Marsiglia. Il club di Villas-Boas vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto ma la Roma vorrebbe cedere l'attaccante a titolo definitivo.

Il Milan proverà a rifarsi sotto per Schick ma prima dovrà incassare. Per ragioni di bilancio il primo giocatore sacrificabile è Suso.

Lo spagnolo classe 1993, non è infatti contemplato nel modulo base di Giampaolo, il 4-3-1-2: il tecnico abruzzese non utilizza spesso gli esterni offensivi e l'iberico non si è mai adattato al ruolo di trequartista.

Nelle scorse settimane era stata avviata una trattativa per il rinnovo del contratto in modo da togliere la scomoda clausola di rescissione da 40 milioni di euro, ma ogni discorso è stato congelato dopo il brusco addio di Leonardo.

Secondo il Corriere dello Sport l'Atletico Madrid avrebbe già effettuato un sondaggio e starebbe per tornare all'assalto del giocatore: i Colchoneros potrebbero essere disposti a pagare l'intera somma della clausola per fare felice Simeone, che stima da sempre il numero 8 rossonero.

09-06-2019