Tra il Perugia e Nesta è finita

Le strade del Perugia e di Alessandro Nesta si separano: è arrivata l'ufficialità.

Dopo la sconfitta ai supplementari nei quarti dei play-off promozione, la società umbra ha reso noto che l'ex difensore di Lazio e Milan, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, "non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l'impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

SPORTAL.IT | 21-05-2019 18:48