Dichiarazioni che, a pensarla male, non si capisce se siano sincere o obbligate, espresse (forse) per mitigare la gravissima uscita di Khalid Salman , ambasciatore della Coppa del Mondo, reo di aver definito l’omosessualità una malattia mentale.

Punti di partenza che, obiettivamente, non si erano mai visti e che non trovano sicuro giovamento nelle parole di Blatter , colui che in veste di presidente della FIFA avevo deciso di assegnare il Mondiale al Qatar e che ora, pentito, ha dichiarato: “Ho sbagliato ad assegnare il Mondiale al Qatar. Sono responsabile”.

Sommosse popolari da parte dei tifosi, star del calcio come Eric Cantona dichiaratamente contrarie e malcontento da parte di tutte le società a causa di un’interruzione dei campionati, da novembre a gennaio, colpevole di alterare in modo inequivocabile la preparazione degli atleti, oltre ad esporli a infortuni e a riabilitazioni frettolose.

Un torneo mai così criticato, mai così attaccato sta per mostrarsi al mondo nella sua prima versione invernale, in terra araba, dopo un’assegnazione decretata il 2 dicembre 2010 a Zurigo, nella sede della FIFA, che ha fatto storcere il naso a molti e finendo col diventare un vero e proprio caso mondiale.

Violazione di diritti umani, morti sul lavoro, divieti mai visti prima: ecco come si presenta la prima Coppa del Mondo in terra medio orientale, un’edizione della FIFA World Cup nata e vissuta tra mille polemiche.

Siamo ormai arrivati al momento tanto atteso. Dopo mesi, o per meglio dire anni, in cui l’assegnazione dei Mondiali al Qatar ha raccolto aspre e gravi critiche la competizione per Nazionali più attesa è pronta a partite.

La problematica del clima in Qatar

Una delle maggiori problematiche della prossima FIFA World Cup, e motivo per cui la competizione si giocherà in inverno, è rappresentata dal clima e dalle conseguenze che esso comporta.

Alla luce del dramma umano rappresentato dalle centinaia di morti bianche nella costruzione degli stadi e dalla totale assenza di diritti in favore della comunità omosessuale, lo spostamento del torneo dall’estate all’inverno, per la prima volta nella storia, non può essere definito un problema.

L’organizzazione della Coppa del Mondo a novembre è stata assolutamente obbligata, una volta scelto il Qatar come Paese ospitante, luogo dove le temperature estive superano infatti i 50° C, rendendo impossibile ed impensabile disputare le partite nel periodo consueto (giugno-luglio).

Una situazione climatica che porta a definire il territorio qatariota come paese “ad alto rischio” nella stagione estiva.

L’assenza di cultura calcistica

Il Mondiale rappresenta la sublimazione del torneo calcistico, l’esaltazione di uno sport ed il sogno per ogni calciatore di rappresentare il proprio Paese nella cornice più importante che ci sia. Per questo motivo ci si aspetta sempre che la Nazione organizzatrice sia all’altezza di un mito di questa caratura, manifestando una cultura ed una storia propense al gioco.

Cosa che non si può dire del Qatar.

Al momento dell’assegnazione, infatti, si trovava al 113° posto nel Ranking FIFA e mai prima di questa edizione si era qualificato alla coppa del mondo. Un battesimo questo che, quindi, non è figlio della progettazione di un movimento e della meritocrazia, ma della qualificazione d’ufficio garantita a chi ospita.

Aspetto che ha portato milioni di tifosi a chiedersi se fosse davvero il caso di organizzare il torneo in un territorio che, lo si voglia o meno, non ha mai avuto quasi nulla a che fare con il calcio.

Aspetti che hanno portato media e addetti ai lavori a dubitare sull’adeguatezza del paese ad ospitare della Coppa del Mondo.

Trainati dal fatto che la Qatar Football Association è nota da anni per la sua facilità nel naturalizzare giocatori di Nazioni straniere per la propria nazionale in cambio di ricompense e agevolazioni.

Le lacune dei trasporti

Il Qatar è il Paese più piccolo di sempre ad ospitare i Mondiali, manifestando quindi delle fisiologiche problematiche infrastrutturali e dei trasporti per poter accogliere i milioni di tifosi in arrivo dall’estero. I quali, si ipotizza, potranno addirittura superare i 2 milioni.

Per tranquillizzare tutti, l’Associazione internazionale dei trasporti pubblici in Qatar (UITP) insieme a Jassim bin Saif Al Sulaiti, il ministro dei trasporti locale, hanno programmato, nel 2014, lavori e progetti di sviluppo delle infrastrutture.

Un’attività assolutamente necessaria considerando come, al momento dell’assegnazione, il Qatar godesse di soli 2.500 km di autostrade.

Un percorso oggi aumentato fino a circa 8.500 chilometri, per una spesa pari a 281 milioni di euro, comprendente una flotta di 400 autobus della compagnia di trasporto pubblico su una rete di 2.000 mezzi totali.

La violazione dei diritti umani

“Problema”, “piaga”, “ferita”, “vergogna”, indipendentemente da come lo si voglia chiamare questo è e deve essere il punto su cui porre maggiormente l’attenzione se si vuole condannare la decisione della FIFA di organizzare un Mondiale in Qatar.

Media provenienti da tutto il mondo hanno infatti pubblicato dossier riguardanti plurime violazioni dei diritti umani da parte dello Stato arabo.

Tra queste, una delle questioni più dibattute è stata il trattamento dei lavoratori assunti per costruire le infrastrutture necessarie per ospitare il torneo.

Human Rights Watch e la Confederazione sindacale internazionale (ITUC) affermano che il sistema utilizzato in Qatar, denominato Kafala, ha colpevolmente esposto i lavoratori migranti ad abusi sistematici, determinando addirittura l’impossibilità ad abbandonare il Qatar senza il permesso del loro sponsor e dell’azienda che li assume.

Ma c’è di più perché nel novembre 2013, Amnesty International ha denunciato il governo e il Comitato organizzatore per azioni di grave sfruttamento degli stessi, costretti, secondo un rapporto dell’ONG, a firmare false dichiarazioni indicanti di aver ricevuto il salario spettante per riottenere i passaporti.

Una situazione intollerabile che ha portato Lise Klaveness, capo della Federcalcio norvegese, ad approfittare del Congresso FIFA per criticare la Federazione, affermando: “Nel 2010 i Mondiali sono stati assegnati dalla FIFA in modi inaccettabili con conseguenze inaccettabili. Diritti umani, uguaglianza, democrazia: gli interessi fondamentali del calcio non riguardavano più il campo. Questi diritti fondamentali sono stati messi sotto pressione e sostituti da voci esterne. La FIFA ha affrontato questi problemi ma con molta sufficienza e c’è ancora molta strada da fare”.

La comunità LGBT

Un altro aspetto che ha preoccupato e indignato il resto del mondo riguarda il trattamento e le dichiarazioni riguardante la comunità LGBT.

In Qatar, infatti, l’omosessualità è illegale ed i “trasgressori” rischiano multe e addirittura un massimo di sette anni di reclusione.

Una situazione quantomai coerente con le recenti citazioni di Khalid Salman e inaspritasi anche nelle ultime settimane.

Ad inizio ottobre l’account RYR Qatar ha pubblicato sui suoi canali social una grafica riportante tutti i divieti che le persone provenienti dalla cultura occidentali sono tenuti a rispettare una volta arrivati in Qatar.

RYR Qatar è una associazione privata non riconosciuta dall’autorità per il turismo del Paese, e va inoltre detto che le sue attività social non sono state riprese da nessun account ufficiale del Governo del Qatar. L’acronimo RYR sta per “Reflect Your Respect”, ovvero rifletti il tuo rispetto.

Nella descrizione degli account si legge “Contribuiamo al consolidamento dei valori islamici che sostengono l’identità del Qatar”.

L’account dell’associazione non riconosciuta è stato creato per informare i visitatori occidentali dei comportamenti da evitare, che per alcuni di noi sono consuetudine, e gli usi da conoscere una volta arrivati nel paese del Golfo Persico.

Boicottaggi e proteste

Tutti questi, legittimi, attacchi hanno portato poi a dei veri e propri tentativi di boicottaggio.

Uno dei primi è stato quello espresso da Hendriks Graszoden, fornitore dell’erba per gli stadi della Coppa del Mondo 2006 e per i Campionati Europei nel 2008 e 2016, che nel marzo 2021 ha rifiutato di fornire al Qatar i suoi prodotti perché.

Seguito a ruota dai norvegesi del Tromsø i quali hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale per chiedere di boicottare il Mondiale 2022, in relazione alle notizie di “schiavitù” e al numero di morti sul lavoro pubblicate da più media in tutto il mondo.

Esortando peraltro la Federcalcio norvegese a sostenere e a dare visibilità a questa iniziativa.

Così come Germania e Danimarca.

Reinhard Grindel, presidente della Federcalcio tedesca, ha dichiarato che “Le normative di tutte le federazioni calcistiche dovrebbero includere che i grandi tornei non possono essere organizzati in paesi che violano i diritti umani”, annunciando anche che la Federazione poteva prevedere un’eventuale azione di boicottaggio del torneo, prospettiva rientrata dopo aver consultato la UEFA e il governo tedesco.

L’azienda Hummel invece, dal canto suo e sfruttando il proprio ruolo di sponsor tecnico della Danimarca, ha presentato i kit ufficiali della nazionale colorandoli in modo monocromatico (loghi compresi) in segno di protesta. Aggiungendo una terza completamente di colore nero, in simbolo di lutto contro le morti sul lavoro in Qatar.

Articolo a cura di Marco Pino e Mattia Fabbro