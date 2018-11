Tragedia a Cremona: muore coach

Tragedia durante una partita di basket giovanile. E' morto a 67 anni Sandro Galli, allenatore della JuVi Under 16. Durante il match di sabato tra le formazioni giovanili di Sansebasket e JuVi, Galli dopo un alterco con alcuni giocatori della squadra avversaria è stato espulso e quindi si è sentito male, crollando a terra colto da un malore.

L'uomo è stato immediatamente soccorso con il defribillatore in attesa dell'ambulanza, che l'ha portato in codice rosso all'ospedale di Cremona, dove è morto poco dopo l'arrivo.

"Il presidente, Ettore Ferraroni, i dirigenti, lo staff tecnico tutto e i ragazzi della Società Juvi Basket Cremona 1952 sono sinceramente vicini alla famiglia per l’improvvisa perdita del caro Alessandro Galli avvenuta nel corso della partita di basket disputatasi nella giornata odierna. Sandro, come tutto lo chiamavano, è una figura che da sempre ha caratterizzato lo sport cremonese, non solo juvino; ci lascia così, ‘sul campo’, mentre ancora una volta era al fianco della squadra giovanile che stava seguendo con la passione di sempre. In segno di lutto il presidente regionale Alberto Bellondi e il direttivo del CRL (Comitato Regionale Lombardia) della FIP hanno stabilito di osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Lombardia per le gare regionali, senior e giovanili in programma nella giornata di Domenica 25 novembre", è la nota del club.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 09:55