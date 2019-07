Tragedia alla Pikes Peak: muore il pilota Carlin Dunne

Carlin Dunne non c’è più. Ad appena venti metri dal traguardo della Pikes Peak, per un assurdo incidente, ha perso la vita Dunne, 36 anni di Santa Barbara, un veterano di questa appassionante competizione e pilota più che esperto. Domenica il pilota era prossimo a concludere la sua gara a bordo della sua Ducati Streetfighter V4 del team Spider grips: era in vantaggio di otto secondi e stava per aggiudicarsi il primato assoluto della corsa.

Invece, a una manciata di metri dalla conclusione del tracciato qualcosa non ha funzionato e un avvallamento gli ha fatto perdere il controllo della moto, causandone la caduta.

La Pikes Peak si corre da 97 edizioni sulla strada che sale sulla montagna omonima, in Colorado. “Non ci sono parole per descrivere il nostro shock e la nostra tristezza” ha commentato Jason Chinnock, CEO di Ducati Nord America. “Carlin faceva parte della nostra famiglia ed era uno degli uomini più genuini e gentili che abbiamo mai conosciuto. Il suo amore per questo evento e l’amore per il motociclismo saranno ricordati per sempre. La sua dipartita lascia un grande vuoto nei nostri cuori”. A dare la terribile notizia, oltre alla stampa locale, un comunicato congiunto pubblicato sul sito ufficiale della nota gara in salita, tra le montagne del Colorado.

VIRGILIO SPORT | 01-07-2019 10:21