L'autopsia ha dato le risposte che mancavano e che erano dovute nei confronti dei suoi cari, oggi invece la Francia piange una ragazza di appena 17 anni vittima delle conseguenze di un trauma in campo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le tragiche circostanze che hanno causato la morte della giovanissima Cléa Menier, 17 anni appena, hanno indotto la Federazione francese ad avviare una riflessione dopo la perdita di una giovanissima atleta per un colpo alla testa letale a cui è seguito l’arresto cardiocircolatorio fatale. Solo questo fine settimana, il rugby aveva commemorato l’ex seconda linea dei Sale Sharks, Hyron Andrews, morto in una situazione altrettanto drammatica. Le cause del decesso sono state rivelate dal referto dell’autopsia, condiviso in accordo con la famiglia a cui si è andato l’affetto del club, come anche delle istituzioni e delle persone comuni che hanno seguito e amato Andrews.

La causa della morte di Andrews

Il trentunenne era stato trovato privo di sensi in una doccia presso l’hotel Atalante-Relais Thalasso venerdì, prima della partita di Coppa dei Campioni della sua squadra contro La Rochelle. I soccorritori non avevano potuto fare altro che constatarne la morte che oggi ha una causa specifica. La sua salma si trova ancora in Francia, dove l’autopsia ha rivelato una lacerazione dell’aorta, ovvero la rottura dell’arteria principale.

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Ora sarà la famiglia a decidere. Andrews era tornato nel suo Sudafrica solo quest’estate per unirsi ai Lions, dopo aver lasciato il club inglese del Sale, con cui ha collezionato 45 presenze. Di queste, 19 sono arrivate la scorsa stagione.

Il comunicato

In un comunicato, la Lions Rugby Company ha riportato il motivo del decesso: “La Lions Rugby Company, a nome della famiglia Andrews, conferma che, a seguito dell’autopsia, la morte di Hyron è stata causata da una dissezione aortica. Questa dissezione si è verificata molto probabilmente a livello di un aneurisma aortico”.

Le autorità francesi, che hanno eseguito l’autopsia e presso le quali si trova attualmente la salma di Hyron, hanno descritto la causa della morte come “una lacerazione dell’aorta (dovuta a cause naturali), che ha provocato un significativo accumulo di sangue nel sacco che avvolge il cuore”.

La famiglia Andrews chiede rispetto, privacy e pazienza in questo momento difficile, mentre inizia il processo di rimpatrio. I Lions hanno continuato a giocare la loro partita di Champions Cup contro La Rochelle il giorno dopo la morte di Andrews, perdendo 31-14.

Il ricordo di Andrews

L’ex capo del club di Andrews, il direttore del rugby del Sale Alex Sanderson, è stato tra coloro che gli hanno reso omaggio: “Hyron era semplicemente un ragazzo e un compagno di squadra brillante. Era così bravo in campo, ma fuori dal campo era una persona con cui avresti sempre voluto bere una birra”. “Era divertente e carismatico a modo suo, con il suo umorismo asciutto, e tutti i ragazzi, senza eccezione, adoravano giocare con lui e stargli vicino. Trasferirsi in Inghilterra è stata una grande decisione per Hyron e sua moglie Maiglin, ma lui ha davvero trovato una seconda casa a Manchester ed è stato incredibile vedere come lui e la sua famiglia si siano integrati nel club e nella zona.”

“Soprattutto, era un marito amorevole e un padre affettuoso per i suoi due splendidi figli”. “È stato un vero privilegio averlo conosciuto. È una notizia assolutamente devastante per tutti”, il ricordo.

La vittima giovanissima, Clea Menier

Altrettanto terribili le situazioni che hanno condotto alla scomparsa della ragazza, 17 anni appena mentre era in campo. Durante il match tra Union du Bassin Marmandais e Agen, Cléa Menier ha subito un colpo alla testa, l’arresto cardiocircolatorio, la corsa al più vicino ospedale e purtroppo nulla di più da fare per la ragazza. A 17 anni è morta, lasciando nello sconforto e nel lutto il mondo del rugby e lo sport francese.