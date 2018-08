Tragedia Genova, la Serie A rinvia due partite

Il campionato di Serie A 2018-2019 partirà regolarmente sabato 18 agosto. Ma il programma della prima giornata non sarà completo, perché in segno di lutto dopo la tragedia che ha colpito Genova si è deciso di non far disputare le partite di Sampdoria e Genoa: sono state quindi rinviate a data da destinarsi Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, entrambe originariamente in calendario per domenica 19 alle ore 20.30. Questo quello che ha deciso la Lega Serie A, ponendo fine a una febbrile ridda di voci che si erano inseguite nel pomeriggio di giovedì, a poco più di 48 ore dalla gara inaugurale del torneo, quella tra Chievo e Juventus, fissata per sabato alle 18 allo stadio “Bentegodi”.

Questo il comunicato della Lega: "Il Presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle Società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore".

A spargere la notizia del possibile rinvio in blocco della prima giornata era stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che, intervenendo a 'Rmc Sport', aveva invocato un segnale forte da parte delle istituzioni, per rispettare il lutto che ha colpito Genova e in generale la giornata di lutto nazionale prevista per sabato, giorno dei funerali di stato delle 39 vittime: “Le partite si recuperano, i morti no – aveva detto Ferrero – Non ho sinceramente il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere”.

Ferrero aveva anticipato anche la volontà della Juventus di non scendere in campo sabato a Verona, ma alla fine l’ultima parola è stata quella della Lega. Nelle sette partite che restano in programma i giocatori indosseranno il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare.



SPORTAL.IT | 16-08-2018 16:30