Tragedia in Inghilterra: muore Billy Vigar, 21enne ex giovane promessa dell'Arsenal

Il calciatore ha subito una gravissima lesione cerebrale durante una partita del suo club di settima divisione, il Chichester City: ha sbattuto la testa contro un muro di cemento presente a bordocampo

È morto Billy Vigar, giovane calciatore di 21 anni, ex promettente attaccante delle giovanili dell’Arsenal, dopo aver subito una gravissima lesione cerebrale durante una partita di Isthmian League con la maglia del Chichester City.

L’incidente a Billy Vigar

Sabato 20 settembre, nel corso della sfida tra Chichester City e Wingate & Finchley, nell’Isthmian Premier Division, settima serie inglese. Vigar ha subito un grave impatto alla testa: secondo diverse ricostruzioni avrebbe sbattuto contro una superficie dura al bordo del campo, un muro di cemento presente a bordocampo, mentre tentava di fermare un pallone che stava uscendo dal terreno di gioco. L’arbitro ha sospeso il match dopo appena 13 minuti dall’inizio, quando si è compresa la gravità della situazione. Vigar è stato soccorso immediatamente: sul posto ambulanza e poi trasportato in ospedale.

Vigar, il tentativo in ospedale

All’arrivo in ospedale, le condizioni erano critiche: Vigar è stato messo in coma farmacologico. Martedì successivo all’incidente è stato sottoposto a un intervento chirurgico con l’obiettivo di alleviare la pressione cerebrale e migliorare le probabilità di recupero. Nonostante le cure, la sua lesione si è rivelata troppo grave: giovedì mattina Vigar è deceduto.

La carriera di Billy Vigar

Nato il 22 ottobre 2003, proveniente da Worthing, in Inghilterra, Vigar era cresciuto calcisticamente nell’accademia dell’Arsenal, dove entrato nel dicembre 2017. Aveva firmato il primo contratto professionistico con l’Arsenal nel luglio 2022. Dopo alcune stagioni nelle giovanili, aveva fatto esperienze in prestito con Derby County U21, Eastbourne Borough, poi si era spostato a Hastings United e infine, nell’estate del 2025, al Chichester City. Nonostante il talento e le aspettative, non aveva mai esordito in prima squadra con l’Arsenal.

Il cordoglio dell’Arsenal

La morte di Vigar ha suscitato profondo cordoglio in tutto l’ambiente del calcio inglese: il Chichester City, il suo club, ha diffuso una nota chiedendo che venga rispettata la privacy della famiglia in questo momento difficile. L’Arsenal ha espresso la sua “devastazione” per la perdita del giovane attaccante, ricordandolo come un giocatore determinato, amato da compagni e allenatori. Tutti all’Arsenal sono devastati dalla scioccante notizia della scomparsa di Billy Vigar, cresciuto nella nostra academy. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento. Riposa in pace, Billy”. Anche club nei quali aveva militato in prestito, come Derby County, Eastbourne, e Hastings United, hanno inviato messaggi di cordoglio.

Il messaggio della FA

“Siamo devastati nell’apprendere che Billy Vigar ci ha lasciati”, ha dichiarato la Federazione calcistica inglese (FA). “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, agli amici, ai suoi cari e a tutto il Chichester City FC in questo momento incredibilmente difficile”. In memoria sua, le partite programmate del Chichester City sono state rinviate, e si prevede che vengano osservati minuti di silenzio e altri gesti di rispetto in vari campionati.