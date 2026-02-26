Tragedia in Valtellina: morta Marika Mascherona, ex atleta azzurra di slalom in Coppa Europa. Il cordoglio della FISI

Una valanga è risultata fatale a Marika Mascherona (28 anni) e Alberto De Maron (25): erano usciti per fare scialpinismo, ma un cedimento di un cornicione è risultato loro fatale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Una tragedia sconvolge il mondo degli sport invernali: Marika Mascherona (28 anni) e Alberto De Maron (25) sono morti a causa di una valanga che nella mattinata di giovedì 26 febbraio li ha travolti mentre si trovavano in Valtellina, sul confine italo-svizzero, durante un’uscita di scialpinismo. La neve che si è staccata dal versante Sud-Ovest del monte Cornaccio nel territorio di Valdidentro li ha sorpresi mentre stavano trascorrendo una giornata nel cuore delle alpi valtellinesi, rendendo vano qualsiasi tentativo di soccorso. È rimasto invece illeso un loro compagno, che è stato anche il primo a dare l’allarme.

Sprofondati a causa del cedimento di un cornicione di neve

Marika e Alberto sono rimasti intrappolati e nonostante il tempestivo messaggio di soccorso ricevuto dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che ha fatto decollare due elicotteri da Sondrio e Bergamo, non c’è stato nemmeno il tempo materiale per poterli trarre in salvo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le squadre del Soccorso Alpino di Bormio, coordinando vigili del fuoco e carabinieri, hanno raggiunto il luogo della valanga soltanto nelle prime ore del pomeriggio, complici anche le avverse condizioni meteo che hanno rallentamento le operazioni. Quando i due sono stati raggiunti, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Le notizie arrivate a valle parlano di un fronte nevoso che si è staccato a circa 2.900 metri di quota, non lontano dalla cima del monte, con scendendo per almeno 300 metri. I due sciatori sono stati sorpresi dal cedimento del cornicione, finendo per sprofondare assieme alla massa nevosa per centinaia di metri.

Mascherona aveva gareggiato in Coppa Europa

La FISI ha subito espresso cordoglio per la tragedia, anche perché Marika Mascherona era maestra di sci alpino e fino al 2022 aveva gareggiato anche delle prove di slalom speciale e nel gigante, raggiungendo come miglior risultato un 14esimo posto in Coppa Europa ad Hasliberg nel 2022. Dopo il ritiro era entrata nell’elenco dei maestri della Scuola Sci Sertorelli di Bormio e allenava la categoria Children dello Sci Club Bormio. Proprio nei giorni scorsi aveva accompagnato i suoi ragazzi in gara a Madesimo.

Classe 1998, era sorella di Katia, atleta della nazionale italiana di scialpinismo, dalla quale in qualche modo aveva ereditato la passione che pure l’è risultata fatale. De Maron, invece, era originario di Grosotto (in provincia di Sondrio) e, oltre a essere un esperto scialpinista, era dipendente di A2A.

Il comunicato FISI: “Terribili ore di sofferenza”

“Un’enorme tragedia ha colpito la famiglia degli sport invernali. Una valanga caduta sul Monte Cornacci a Valdidentro, in Alta Valtellina, ha provocato la morte di Marika Mascherona e di un altro giovane, Alberto De Maron. I due stavano facendo sci alpinismo.

Mascherona, 27 anni, ex slalomista di Coppa Europa, attualmente maestra di sci a Bormio e allenatrice nella categoria Children dello Sci Club Bormio, era la sorella di Katia Mascherona, componente della squadra di Coppa del mondo di sci alpinismo. Il Presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutta la famiglia della FISI è vicina alla famiglia in queste terribili ore di sofferenza”.