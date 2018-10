"Pilota eroe": tragedia Leicester, parlano i testimoni

L’annuncio ufficiale della scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha ha gettato il calcio inglese nella malinconia più profonda. In attesa di comunicati del Leicester il programma della decima giornata di Premier è andato avanti e così succederà anche lunedì sera, quando il Manchester City affronterà il nel posticipo che può restituire alla squadra di Guardiola il primo posto in coabitazione con il Liverpool.

Non sono previste interruzioni del programma, che per mercoledì prevede un turno di Coppa di Lega, ma ovviamente il Leicester non giocherà né contro il Southampton a metà settimana, né nel prossimo weekend contro il Cardiff. "Il mondo ha perso un grande uomo: gentile, generoso, la cui vita era dedicata all'amore della sua famiglia e di tutti coloro che ha guidato con successo – si legge nel comunicato ufficiale – Il Leicester FC è diventata una famiglia sotto la sua guida. Una famiglia che adesso piange la sua scomparsa, ma vuole proseguire sulla strada che lui ci ha mostrato”.

Intanto, emergono altri particolari sul tragico e ancora misterioso schianto dell’elicottero privato di Srivaddhanaprabha, costato la vita, oltre che al tycoon, anche a due membri del suo staff, Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, e ai due piloti, Eric Swaffer insieme alla compagna di vita e collega Izabela Roza Lechowicz. Scotland Yard ha iniziato da subito le indagini e anche a questo si deve il ritardo di oltre 24 ore con cui la società ha diramato il comunicato, benché non ci fossero già più dubbi sulla triste fine di Srivaddhanaprabha appena si è saputo con certezza che l’imprenditore era effettivamente a bordo del velivolo. L’unica, parziale buona notizia riguarda il fatto che, contrariamente a quanto trapelato in un primo tempo, in volo non c’era nessuno dei figli del presidente.

Sembra certo che a causare la sciagura sia stato un guasto al motore, che ha fatto letteralmente impazzire il velivolo: testimoni giurano di averlo visto girare vorticosamente su sé stesso prima di schiantarsi e prendere imoprovvisamente fuoco. Tra chi ha assistito con terrore alla scena c’è Daniel Cox, cameraman di 'Sky Sports News', che ha descritto il gesto eroico di Swaffer e della Lechowicz: i due esperti piloti, accortisi del dramma imminente, sono riusciti ad effettuare una manovra improvvisa in modo da deviare l’elicottero in una zona più isolata del parcheggio.

Una sorta di dirottamento estremo, ma provvidenziale, per evitare quella che sarebbe stata una tragedia ancora maggiore: "Non so come abbia fatto, ma è riuscito a diminuire la velocità di rotazione e ha diretto l'elicottero verso un angolo del parcheggio. Se il pilota non avesse fatto quella manovra ci sarebbero stati molti più morti" ha detto Cox, che ha poi elogiato anche i due poliziotti che si sono subito gettati tra le fiamme per provare ad estrarre i corpi dei passeggeri, salvo venire respinti dal fuoco.

