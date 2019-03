Tragedia nell'atletica, morto Gian Paolo Bolondi

Grave lutto nell'atletica master, è morto a 49 anni in un incidente stradale Gian Paolo Bolondi.Il saltatore con l'asta, che solo domenica scorsa ad Ancona aveva vinto i campionati master indoor di categoria, giovedì mentre era in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto in prossimità di una rotonda a Novellara, vicino a casa sua: nonostante l'arrivo di un'ambulanza e dell'automedica per lui i soccorsi sono stati vani, riporta il Resto del Carlino.

Le cause dello scontro sono al vaglio della Polizia locale della Bassa reggiana. Sul luogo dell'incidente, sulla Provinciale di Novellara, sono accorsi i familiari, che abitano nel centro abitato.

Bolondi, classe 1970, era un astista dell’Atletica Impresa Po di Reggiolo. Domenica "Papo", così era soprannominato, aveva vinto il titolo italiano master nella categoria M45 nell’asta, saltando la notevole misura di 4.20. In Polonia nel 2015 aveva conquistato il titolo Europeo indoor master saltando 4.30 sempre con l'asta. Nel suo palmarés anche due argenti mondiali, conquistati a Riccione nel 2007 e a Malaga nel 2018, e un argento nella rassegna iridata Indoor a Budapest nel 2014. Bolondi, che è stato per sei volte campione italiano tra i master, lascia i genitori, Giovanni e Riccarda, e una sorella di nome Silvia.

Nel 2005, riporta la Gazzetta di Reggio Emilia, Bolondi era rimasto vittima di un altro incidente, sempre in sella alla sua moto, ancora sulla Provinciale Nord, all’incrocio con viale Roma.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 14:30