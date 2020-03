Tragedia per Centurion: è morta la fidanzata 25enne

Tragedia in Argentina: Melody Pasini, fidanzata di Ricardo Centurion (che oggi gioca al Velez e in Italia ha vestito la maglia del Genoa), è morta all'età di 25 anni.

La giovane è rimasta vittima di un arresto cardiaco mentre era al volante della sua automobile, come spiegato da 'Olé': il quotidiano ha aggiunto che la sfortunata ragazza già in passato aveva sofferto di problemi cardiaci, riuscendo però a metterseli alle spalle.

Un messaggio di cordoglio per Melody e per Centurion è arrivato dallo stesso Velez, che in una nota ufficiale ha scritto: "Il club è vicino a Ricardo Centurion in questo duro momento, avendo appreso la triste notizia della morte della sua fidanzata, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Forza Centu!".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 23:12