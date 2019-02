Tragedia Sala, recuperato il corpo dal relitto

Importante novità legata alla tragica scomparsa di Emiliano Sala. Dopo aver ritrovato, nella giornata di domenica scorsa, il relitto dell'aereo (precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio), sono iniziate le operazioni per il recupero del corpo individuato a bordo del relitto.

"In condizioni difficili, gli uomini dell'AAIB (Air Accidents Investigation Branch) hanno recuperato con successo il cadavere precedentemente individuato tra i resti del velivolo: le famiglie sono state informate della conclusione dell'operazione", la nota ufficiale dei soccorritori. Al momento, quindi, non è stato ancora possibile identificare il corpo e capire se sia quello del calciatore Emiliano Sala o del pilota David Ibbotson.

“Sfortunatamente – prosegue la nota dei soccorritori – i tentativi di recuperare il relitto dell'aeromobile non hanno avuto successo… Date le previsioni meteorologiche, difficile dire quando le operazioni saranno del tutto concluse. Il corpo è attualmente in direzione di Portland per essere affidato alle cure del Dorset Coroner. Anche se non è stato possibile recuperare l'aereo, l'ampio videoregistratore catturato dal ROV dovrebbe fornire prove preziose per le nostre indagini sulla sicurezza". La sensazione è che, a breve, ci saranno importanti sviluppi sull’intera vicenda.

Il tutto mentre il Nantes ha chiesto il pagamento dei 17 milioni di euro al Cardiff pattuiti per il cartellino di Emiliano Sala. Richiesta che ha creato tanto scalpore, soprattutto per le tempistiche scelte dalla dirigenza del club francese.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 08:15