Trapani, Antonini punito anche nel calcio: altro -7 in classifica. E la Corte FIP lancia la contromossa

Guai senza fine per i club del vulcanico presidente: se gli Shark sono messi male nella "battaglia" con la FIP, arriva una nuova mazzata anche per l'undici guidato da Aronica.

Dal basket al calcio, guai senza fine per i Trapani di Valerio Antonini. Già: “i” Trapani. Se la squadra di pallacanestro, di fatto, è ridotta ai minimi termini ed è reduce dalla clamorosa “farsa” del match di Champions League in Bulgaria contro l’Hapoel Holon, affrontato con appena cinque giocatori a referto (tra cui due giovanissimi) e concluso dopo pochi minuti sul punteggio di 38-5, anche il club di Serie C allenato da Salvatore Aronica ha ricevuto una pesante mazzata. La seconda dall’inizio dell’anno. Una nuova penalizzazione, che rende ancor più complicata la situazione di classifica della formazione siciliana.

Serie C, altra penalizzazione per il Trapani: -15 in totale

Nel pomeriggio il tribunale federale della FIGC ha comminato altri sette punti di penalità al Trapani per la spinosa questione dei crediti d’imposta rivelatisi fasulli, già costata ai siciliani un -8 a inizio anno. La Commissione indipendente, infatti, ha riscontrato violazioni amministrative alla scadenza del 16 ottobre, quando il club non ha pagato le spettanze di luglio e agosto 2025 ai suoi tesserati, oltre a ritenute Irpef, contributi Inps e incentivi all’esodo. Questa la nuova classifica del girone C: Benevento 44, Catania 42, Casertana e Salernitana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone e Casarano 28, Potenza 26, Cerignola 25, Atalanta U23 22, Sorrento, Cavese e Siracusa 21, Altamura 20, Trapani, Latina e Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15.

La battaglia del Trapani in tribunale: le prossime tappe

Finita? No, perché l’odissea giudiziaria del club di calcio sembra essere soltanto agli inizi. Il prossimo 13 gennaio, infatti, è attesa la discussione del ricorso presentato dai legali di Antonini al Consiglio di Stato sui primo otto punti di penalizzzione, mentre il 22 gennaio è fissata una nuova udienza davanti al Tribunale federale nazionale per le violazioni amministrative alla scadenza del 16 dicembre. Il rischio di una nuova stangata, insomma, è altissimo, in un vortice di ricorsi, appelli e comunicati infuocati che minacciano di trasformare il Trapani Calcio in una sorta di “Trapani Shark bis”.

Trapani Shark, la Corte d’appello FIP boccia la ricusazione

Nel basket il caos è totale. Alla mossa a sorpresa di Antonini, che aveva ricusato il del Collegio Giudicante FIP sulle carte esibite per l’iscrizione al campionato, ha fatto seguito la contromossa della Corte Federale d’Appello, che ha dichiarato inammissibile la ricusazione stessa perché “uno dei due componenti (Demontis e Lucente, ndr) non faceva parte del collegio ab origine, mentre per il secondo è stato dichiarato il non luogo a procedere a seguito della sua dichiarazione di astensione”. Esterrefatto Antonini sui social. Dopo aver ironizzato sull’improvvisa “fuga” dei due giudici ricusati, il patron trapanese ha annunciato sinistramente: “Chissà che le sorprese non siano finite. Stay tuned”.