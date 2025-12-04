Trapani, Repesa in fuga nonostante il no di Antonini: club al collasso, il rischio fallimento che imbarazza Petrucci

Il tecnico ha lasciato la città nonostante le dimissioni respinte dal presidente, la serie A rischia di andare avanti senza una squadra. E dalla Federazione arriva un silenzio assordante

L’ennesimo caso di fallimento che colpisce il basket italiano. Trapani è una situazione unica, reduce da una stagione da sogno lo scorso anno, e virtualmente prima in classifica in quest’annata. Ma i sogni dei tifosi siciliani rischiano di infrangersi presto.

Trapani: cosa sta succedendo

Un caso forse unico quello che riguarda Trapani con una squadra che virtualmente è prima in classifica ma che si trova travolta da vicende extracampo che hanno minato una stagione che poteva essere da sogno, come lo era stata la scorsa. I siciliani hanno cominciato la stagione con una penalizzazione di 4 punti a cui se ne è aggiunto un quinto. Ma no è finita qui, visto che la Procura Federale la scorsa settimana ha dato notizia dell’apertura di un nuovo fascicolo che potrebbe portare anche all’esclusione della squadra dal campionato.

La fuga di Repesa e del suo vice

Giorni di caos, di notizie e di smentite: la situazione in casa Trapani Shark è quantomeno convulsa. Di sicuro c’è stata la presa di posizione del tecnico Jasmin Repesa che ha rassegnato le sue dimissioni stanco di questa situazione. Dimissioni che però sono state respinte dal presidente Antonini, come rivelato dal direttore sportivo granata Valeriano D’Orta: “Le dimissioni sono state ovviamente respinte dal presidente. In queste ore si cercherà di rimettere a posto le cose”. Chi invece è finito fuori rosa è il capitano della squadra Amar Alibegovic, già da tempo in rotta con il presidente.

Repesa però ha preso una posizione netta sulla situazione, decidendo di andare via da Trapani nonostante la decisione di Antonini di rifiutare le sue dimissioni e con lui anche il suo vice, con la squadra che si è allenata ieri con il secondo assistente Latini.

A rischio il match con Treviso

La prima conseguenza di questa situazione si potrebbe manifestare già nei prossimi giorni. La squadra dovrebbe infatti partire alla volta di Treviso per il match in programma domenica alle 19 ma in questo momento tutto sembra in dubbio. A destare ancora maggiore preoccupazione è il silenzio del presidente Antonini, di solito super attivo sui social, che però questa volta non ha dato nessun aggiornamento con l’ultimo post che risale al 1 dicembre.

Il rischio fallimento che imbarazza Petrucci

La nazionale italiana di pallacanestro non ha brillato negli ultimi anni. Si è chiusa l’avventura Pozzecco ed è cominciata quella di Luca Banchi, ma più che sul campo l’attenzione si sposta allo stato di salute dell’intero movimento. Sono passati solo cinque anni dall’ultima volta che un campionato di serie A si è concluso “zoppo” con una squadra che ha abbandonato a stagione in corsa (nel 2020 fu Roma). Ma la verità è che danni l’intero sistema è in sofferenza senza che da parte della Federazione e del presidente Petrucci arrivino risposte e riforme in grado di riportare il basket agli splendori di un tempo.