Trapani iscritto alla Serie B

Meno di tre settimane dopo la festa per la promozione in B ottenuta nella finale playoff contro il Piacenza, per il Trapani è ancora tempo di festeggiamenti.

La società granata ha infatti annunciato ufficialmente di aver ottenuto l'iscrizione al campionato cadetto 2019-2020, dopo aver ottenuto il via libera dalla Covisoc.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società siciliana: "Il Trapani Calcio è in Serie B! Come ripetutamente anticipato dalla dirigenza, la Società granata ha superato con esito positivo tutte le verifiche in ordine ai criteri infrastrutturali, sportivi-organizzati ed economici. Presso la segreteria del Trapani Calcio sono state notificate le comunicazioni delle Commissioni in ordine ai criteri previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/2020, infrastrutturali, sportivi-organizzativi, legali ed economico-finanziari. Sia la Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi-organizzativi sia la Commissione Vigilanza Società di Calcio (CO.VI.SO.C.) hanno riscontrato il rispetto di tutti i criteri da parte del Trapani Calcio".



SPORTAL.IT | 04-07-2019 20:27