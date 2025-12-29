Trapani Shark, il club di Antonini minaccia il campionato: la replica della FIP. E con Varese volano calci negli spogliatoi

Il club siciliano minaccia di non presentarsi alla sfida contro la Virtus Bologna, la FIP prova a rispondere ventilando l’ipotesi di un contenzioso legale. Scola rimane vittima del clima di tensione

Il mondo del basket si trova per l’ennesima volta a fare i conti con un caso di cui avrebbe fatto volentieri a meno. La guerra aperta con la Trapani Shark rischia di creare un problema enorme al campionato italiano con il club del presidente Antonini che in questo momento sembra tenere sotto scacco tutto il movimento. La FIP replica ma oltre alle parole e a un duro comunicato non riesce ad andare. E a finire vittima di questo clima di tensione è il dirigente di Varese, Luis Scola.

Trapani tiene sotto scacco la serie A

Una battaglia di nervi e un caso che rischia di far saltare anche la regolarità del campionato di serie A. Il caso Trapani tiene tutti in stato di massima allerta. Dopo il match con Varese, Valeriano D’Orta (ds della formazione siciliana) ha minacciato tutti sostenendo che il club sta valutando anche la possibilità di non presentarsi allo sfida contro la Virtus Bologna. Una minaccia a cui la Fip ha risposto con un comunicato dopo il consiglio federale di emergenza ma che resta sempre molto difficile da gestire. Il rischio, molto concreto, è quello di trovarsi di fronte a un campionato monco ma c’è un problema ulteriore. Se il club siciliano decide di ritirarsi prima della fine del girone d’andata tutte le partite da loro giocate verrebbero di fatto annullate, quindi cambiando anche la classifica. Se invece la rinuncia avviene dopo la prima giornata del girone di ritorno i punti restano, rendendo in questo modo il campionato ancora più falsato.

La risposta della FIP

Nessun passo indietro da parte della FIP. Era atteso con ansia il Consiglio federale straordinario convocato di emergenza per la giornata di oggi. C’era chi ipotizzava un alleggerimento delle condizioni a cui è sottoposta Trapani ma invece il comunicato della Federazione spinge ancora più a fondo un caso che rischia di far saltare in aria l’intera serie A: “Il Consiglio federale, escludendo qualsiasi retorica di “volontà persecutoria”, ha convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento e ha conferito al presidente ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia”.

Scola colpito negli spogliatoi

Una situazione quella di Trapani che sta creando grandissimo nervosismo all’interno della pallacanestro italiana che si riflette anche per quanto succede in campo e subito fuori. E’ il caso del match che ieri la formazione siciliana ha perso contro Varese con Luis Scola, amministratore delegato della formazione lombarda che sarebbe stato colpito da un calcio mentre stava rientrando negli spogliatoi in un’area del palazzetto che non è accessibile ai tifosi. Tutto sarebbe nato nei secondi finali del match quando la schiacciata di Moore (e la successiva esultanza) vengono interpretati come un gesto provocatorio da parte dei giocatori e del pubblico di casa. Ne nasce un parapiglia che porta gli arbitri a decidere di comminare un tecnico allo statunitense e a espellere Alessandro Cappelletti che lo aveva affrontato a muso duro. In campo entra proprio Scola nel tentativo di riportare la calma, ma a quanto pare senza successo.