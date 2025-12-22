Trapani Shark, arriva un’altra stangata ma il TAR può rivoluzionare tutto. Storie tese tra Antonini e Petrucci

L’ultimo caso che rischia di cambiare completamente il volto del massimo campionato italiano si arricchisce di una nuova tappa con la squalifica di 50mila euro per il club siciliano. Il Tar si prende altre 24 ore di tempo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’ennesima crisi del basket italiano stavolta punta in direzione di Trapani, ed è una situazione doppiamente surreale visto che il club siciliano occupa la prima posizione in classifica. Il campionato di serie A però rischia di essere nuovamente rivoluzionato visto che il club siciliano sta perdendo pezzi importanti condizionando di fatto anche le altre 15 della massima serie. Una vicenda che però potrebbe subire un nuovo colpo di scena dopo la decisione del Tar.

Trapani, nuova stangata

Intanto dove piove diluvia anche. Trapani si trova a fare i conti con un’altra ammenda che gli è stata comminata per irregolarità nel deposito dei contratti. La società siciliana si è vista infliggere un’ammenda di 50mila euro in violazione dell’articolo 13.4. Il club aveva optato per la formula del “6+6” ma ha depositato solo 11 contratti portando così all’ennesima sanzione dopo essere stata già colpita da una penalizzazione in campionato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Petrucci: “Federazione e Lega senza colpe”

Da una parte Antonini che tuona dall’altra la Federazione e la Lega che fanno muro e si difendono dalle accuse. Il campionato italiano resta in bilico con la situazione che coinvolge la prima in classifica e che rischia di creare di fatto un campionato falsato. Il presidente della Fip, Petrucci si è difesa ributtando la palla nel campo di Antonini: “Non c’è nessuna responsabilità della Lega e della Federazione. Noi agiamo sui documenti tutto il resto sono illazioni. Non è colpa nostra se poi Repesa se ne è andato, se altri giocatori se ne stanno andando. Tutte le accuse “ce l’hanno con noi”, sono dichiarazioni che sentiamo da quando siamo nati”.

Parole che arrivano in risposta all’attacco di Antonini che dopo la sconfitta pesante di Sassari era passato all’offensiva sui social: “Sta andando in onda la partita della vergogna. Complimenti a chi lo ha permesso. A chi ha autorizzato questa finzione. Lo sport non è questo. Se domani va come deve andare”.

Il futuro nelle mani del Tar

Il riferimento del presidente Antonini alla giornata di lunedì è relativo all’attesa sentenza del Tar del Lazio in relazione però al Trapani Calcio. La società sempre di Antonini ha deciso di portare davanti al Tar il suo ricorso contro la penalizzazione di 8 punti decisa dalla FIGC per l’utilizzo di crediti fiscali inesistenti. Una vicenda molto simile a quella della squadra di basket che è stata penalizzata con 5 punti. I giudici però hanno deciso di prendersi altre 24 ore di tempo prima della loro decisione visto che si tratta di un caso che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica del campionato di serie C come su quello di basket.