Caos Trapani Shark: giocherà in Champions. La minaccia di Antonini manda il basket italiano verso una crisi inedita

Il presidente del club siciliano, dopo aver rinunciato alla trasferta contro la Virtus Bologna, ora annuncia la voglia di andare avanti: “In campo in Champions e poi con Trento”. Ma si rischia il caos

Valerio Antonini rischia di mettere in ginocchio il basket italiano. Dopo aver deciso di rinunciare alla trasferta con la Virtus Bologna, il presidente della Trapani Shark fa una giravolta e annuncia la decisione di giocare sia in Champions League che in campionato contro Trento. Una situazione che rischia di creare una crisi senza precedenti.

Trapani in campo in Champions

Una partita non giocata che sembrava l’inizio di un finale inevitabile invece la telenovela Trapani Shark si arricchisce di un capitolo imprevisto. Il club siciliano avrebbe infatti confermato alla Fiba l’intenzione di giocare la serie contro l’Hapoel Holon (in Champions League) con il primo match in programma martedì, il ritorno a Trapani e l’eventuale bella il 13. Una decisione a sorpresa che arriva dopo la scelta di disertare la sfida con la Virtus Bologna in programma domenica 4 gennaio che apriva le porte all’esclusione dei siciliani dal campionato. Invece Trapani potrebbe essere in campo regolarmente anche nel match casalingo contro Trento.

Antonini, niente ritiro della squadra

Trapani ha deciso di rinunciare alla trasferta sul campo della Virtus Bologna. Un passo che è sembrato il preludio della fine inevitabile visto che con la seconda rinuncia arriva anche l’esclusione dal campionato. Ma a sorpresa c’è l’annuncio del presidente Antonini che non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: “Se qualcuno pensa che non andare a Bologna significa ritirare gli Stark non ha capito nulla. La squadra giocherà regolarmente in Champions League e poi in casa con Trento. Negli ultimi giorni ho sentito dire di tutto, lo schifo di un’informazione a tavolino. Tutti i comunicati che sto leggendo sui social a Trapani mi fanno solo venire il vomito, parleranno le aule di tribunale, solo quelle anno valore. Il resto è frutto di odio che la politica e lo sport sanno tirare fuori verso chi, per anni ha investito una mera di soldi in una città che ha saputo solamente distruggere e non proteggere. La verità verrà fuori”, ha scritto sui social il patron del club siciliano.

Parole che poi ha ribadito anche nel corso di un’intervista rilasciata al TGR Sicilia: “C’è un accanimento incredibile. I giocatori della squadra di calcio stanno andando via perché una totale insicurezza su quella che è la gestione della società. Bisogna arrivare a giugno per ricominciare in modo diverso e probabilmente con un nuovo proprietario sia nel calcio che nel basket”.

Il rischio per il basket italiano

Il basket italiano si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti. Per certi versi l’esclusione di Trapani dal campionato con una seconda rinuncia (dopo quella con la Virtus) lasciava la possibilità di un campionato senza dubbio monco ma con una parvenza di regolarità, ora invece si rischia una situazione che potrebbe creare grande malumore tra le altre squadre della massima serie. Se Trapani, infatti, dovesse giocare anche solo una partita di ritorno tutte le gare della formazione siciliane rimarrebbero a compilare la classifica e il club di Antonini si è reso protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello. Ora il fuggi fuggi generale (l’ultimo è stato Jordan Ford) rischia invece di inserire nella contesa una squadra decisamente diversa da quella che ha a lungo occupato anche la prima posizione in classifica.