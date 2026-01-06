Trapani Shark in Champions contro l'Holon con 5 giocatori: rischio nuova stangata, anche il sindacato insorge

Siciliani partiti per la Bulgaria con un roster ridotto all'osso, "rinforzato" da un paio di giovani. La richiesta choc dell'associazione: "Evitiamo gare farsa".

In campo con mezza squadra. Anche meno, visto che un paio dei cinque giocatori del vivaio sono giovanotti del vivaio aggregati gioco forza alla prima squadra. O a quel che ne resta. Alle 17.45 di martedì 6 gennaio Trapani affronta “in trasferta” gli israeliani dell’Hapoel Holon nell’andata del play-in di Champions League, la massima competizione continentale di basket sotto l’egida della Fiba, almeno fino all’avvento di NBA Europe e visto che Eurolega ed Eurocup sono gestite da un altro consorzio. Ma le speranze del quintetto (è proprio il caso di definirlo tale, visto che cinque sono in tutto) siciliano di passare il turno sono davvero ridotte a un lumicino.

Basketball Champions League: il play-in di Trapani con l’Holon

Per l’andata e forse anche per il ritorno, fissato per la prima serata di giovedì a Trapani, il coach (che FIP e Lega Basket non riconoscono) Alex Latini potrà contare su appena tre giocatori “veri”: si tratta di Rossato, Cappelletti e Pugliatti, gli unici che – tra una voce di mercato e l’altra – non sono ancora scappati dalla Sicilia. I primi a farlo, un mesetto fa, sono stati coach Repesa e capitan Alibegovic, tra comunicati di fuoco, polemiche e rivelazioni scottanti. Poi sono andati via, chi prima chi dopo, i vari Eboua, Petrucelli, Allen, Ford e Hurt, ultimo della lista, accordatosi proprio con una fresca rivale di Champions, i turchi del Tofas Bursa.

Trapani Shark in coppa dopo la rinuncia in campionato a Bologna

È già tanto che il Trapani Shark sia in campo in Bulgaria, a Samokov, teatro delle sfide casalinghe degli israeliani, visto che domenica sera non ha affrontato la Virtus a Bologna in campionato. Rinuncia costata una nuova ammenda da 50mila euro e un ulteriore punto di penalizzazione nella classifica della Serie A. I guai non sono ancora finiti, però. Il regolamento della Basketball Champions League prescrive infatti che a referto debbano andare almeno dieci giocatori: per la società presieduta da Valerio Antonini, insomma, si profila l’ennesima multa di questa tribolata stagione, stavolta in formato europeo.

Sindacato giocatori contro Trapani: “No a partite farsa”. E c’è il Tribunale

Il rischio di partite farsa ha indotto l’Asssociazione Giocatori, il sindacato di categoria, a formulare un appello-richiesta: “Riteniamo inaccettabile che si chieda ad un numero ristretto di giocatori di scendere in campo se non c’è la possibilità di farlo in condizioni di equità competitiva. L’aumento del rischio di infortuni e la concreta possibilità di compromettere l’immagine delle squadre italiane ci spingono a chiedere di valutare immediatamente l’annullamento delle partite previste dalla Trapani Shark in Champions League”. Si giocherà regolarmente, invece, la prossima partita presso il Tribunale Federale: mercoledì 7 sarà valutata l’accusa di possibili dichiarazioni mendaci del club sull’iscrizione al campionato.